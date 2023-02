Dodentol na storm in Brazilië loopt op tot 40

Bij een zware storm in de Braziliaanse deelstaat Sao Paulo zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat blijkt uit de laatste balans van de autoriteiten. President Luiz Inacio Lula da Silva is maandag naar de gebieden gevlogen waar de overstromingen en aardverschuivingen plaatsvonden.

“Het is belangrijk om samen te werken. We moeten bidden voor de slachtoffers, maar ook dat het niet meer regent zodat we kunnen beginnen met de heropbouw”, verklaarde de president op een persconferentie.

De Braziliaanse meteorologische dienst heeft een alarmfase aangekondigd voor nieuwe hevige regenval in de regio de komende dagen.

In Sao Sebastiao, een kustplaats op 200 kilometer van de stad Sao Paulo, de economische hoofdstad van Brazilië, zijn ongeveer 50 huizen weggespoeld door een aardverschuiving. In de stad vielen volgens officiële cijfers 39 van de 40 doden. De dodentol kan echter nog snel oplopen.

In totaal zijn 1.730 mensen geëvacueerd en zijn 766 mensen ontheemd. De autoriteiten hebben 500 reddingswerkers, soldaten en agenten ingezet bij de zoek- en hulpacties.

In vijf kuststeden is de noodtoestand van kracht.