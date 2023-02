Maximaal 3 tomaten en paprika’s per klant: supermarkten in Groot-Brittannië rantsoeneren almaar meer groenten en fruit

Per klant nog hooguit drie tomaten, paprika’s of komkommers… Almaar meer Britse supermarkten kampen met tekorten aan bepaalde soorten fruit en groenten. In die mate dat Asda en Morrisons, twee van ’s lands grootste ketens, beslist hebben om het aantal producten per klant te beperken. En dat ligt (voor een keer) niet aan de Brexit, klinkt het aan de overkant van het Kanaal.

Asda beperkt de aankoop van tomaten, paprika’s, komkommers, sla, broccoli, bloemkool en frambozen tijdelijk tot drie stuks per klant. Morrisons voert vanaf woensdag een limiet van twee stuks per klant in voor tomaten, komkommers, sla en paprika’s. “Net als andere supermarkten hebben we te maken met invoerproblemen voor sommige producten die in Zuid-Spanje en Noord-Afrika worden geteeld”, aldus een woordvoerder van Asda.

Andere spelers als Tesco, Co-op, Aldi en Lidl kijken vooralsnog de kat uit de boom, maar zijn er niet gerust op.

Slecht weer en dure energie

Het weer in Zuid-Europa en Noord-Afrika heeft de oogst van onder meer tomaten en paprika’s zwaar verstoord, aldus de Britse handelsfederatie BRC. Volgens British Retail Consortium is Groot-Brittannië in de periode december tot maart voor groenten en fruit uitermate afhankelijk van de import. Zo voert het in de winter 95 procent van zijn tomaten en 90 procent van zijn sla in. Telers in Marokko kampen met koud weer, zware regenval en overstromingen. Dat leidde tot transportproblemen en geannuleerde schepen. Ook Spanje had de voorbije drie tot vier weken last van slecht weer, waardoor de aanvoer stokte.

Maar niet enkel de aanvoer van tomaten en sla vormt een probleem, ook groenten en fruit die normaal in eigen land worden geteeld, worden almaar schaarser. “Een gevolg van de hoge energieprijzen waar de telers mee worstelen en waardoor de productie in de Britse serres fel is teruggevallen”, aldus de National Farmers’ Union, het grootste Britse boerensyndicaat. De NFU waarschuwde in december al dat Groot-Brittannië “al slaapwandelend op weg is naar een grote voedselcrisis”. Voorzitter Minette Batters vreest nu dat “er nog veel meer voedingsmiddelen gerantsoeneerd zullen moeten worden, en voor een langere tijd”. Ze wijst daarbij met een beschuldigende vinger naar de regering, die wel flinke subsidies geeft aan energie-intensieve industrietakken zoals de staalsector, maar de tuinbouwsector gewoon in de kou laat staan. “Land- en tuinbouwers kunnen niet blijven verkopen onder de kostprijs”, zo waarschuwde ze.

It’s not the Brexit!

Over één ding zijn de Britten het alvast eens: voor één keer ligt de hele toestand niet aan de Brexit. De belangrijkste impact van de nieuwe grensprocedures voor de invoer van groenten en fruit uit de Europese Unie zal pas in januari 2024 voelbaar zijn, terwijl de import uit Marokko – dat buiten de EU ligt – al langer onderhevig is aan grenscontroles.

Al is dat maar een magere troost voor de gewone Britten. Die posten als protest massaal foto’s op sociale media van lege winkelrekken in de groente- en fruitafdelingen van hun supermarkt.