Zijn leger was hypermodern en uitstekend uitgerust, maar alleen op papier: hoe corruptie Poetin jarenlang op het verkeerde been zette

In de dagen voor de invasie waarschuwde elke militaire expert voor het machtige Russische leger. Er viel niet meer mee te spotten, zoals in de Sovjet-dagen. De aftandse wapens waren vervangen door een modern en trefzeker arsenaal. De lamme moloch was afgeslankt tot een efficiënt leger. Maar jarenlange corruptie had de militaire slagkracht uitgehold. President Poetin kreeg alleen te horen wat hij wilde horen.