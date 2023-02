De Anderlecht-speler van de toekomst: hoe Anders Dreyer na zes matchen één van de beste wintertransfers ooit is voor paars-wit

Anders Dreyer (24) miste zijn intrede bij Anderlecht niet. In zijn eerste zes competitieduels was de Deen goed voor drie goals en één assist én hij wil paars-wit nog aan de Europese kwalificatie tegen Ludogorets helpen. Met deze statistieken nestelt Dreyer zich niet alleen in de top drie van efficiënte wintertransfers van RSCA, hij is ook het prototype van spelers die de Brusselaars de volgende jaren willen aantrekken.