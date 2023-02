Iran veroordeelt Oostenrijker tot 7,5 jaar celstraf voor spionage

Een Oostenrijker is maandag in Iran veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven en half jaar voor vermeende feiten van spionage, zo melden de autoriteiten in Wenen.

Hierop heeft het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken de Iraanse ambassadeur dinsdag ontboden om formeel het “ondubbelzinnige protest” van Wenen over te brengen.

De beschuldigde werd in oktober in Iran gearresteerd. In tegenstelling tot twee andere Oostenrijkers, die ook in het land vastzitten voor spionage, beschikt de man niet over de dubbele Oostenrijks-Iraanse nationaliteit.

Dinsdag werd ook Jamshid Sharmahd, een 67-jarige Duits-Iraanse man, ter dood veroordeeld. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock reageerde en zei dat de beslissing verdere actie zou uitlokken.