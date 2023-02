Asielzoekers krijgen deze nacht aan Klein Kasteeltje het gezelschap van bezorgde burgers met tentjes: “Een duidelijk signaal”

Aan de brug van het Klein Kasteeltje slapen al maanden asielzoekers op straat. Vorige week, na de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat, kwamen daar nog een deel asielzoekers bij. Buurtbewoners brachten ondertussen massaal tenten, matrassen en hoofdkussens zodat niemand onder de blote hemel moest slapen. Nu tonen buurtbewoners, andere Brusselaars en Belgen zich opnieuw solidair door de nacht met de asielzoekers door te brengen. “Deze situatie mag niet langer genegeerd worden. Er moet iets gebeuren. Belgen die de nacht met deze asielzoekers doorbrengen, is hopelijk een duidelijke boodschap naar de autoriteiten toe”, vertelt VUB-studente Tjara Visser (21).

Eén nacht

De temperatuur aan de brug in Molenbeek was allesbehalve hoog. “Ik heb thermokleding aan en ik heb voor de zekerheid twee slaapzakken mee. Maar voor ons is dat uiteindelijk maar één nacht. Morgen kunnen we terug in ons warm bedje kruipen, maar voor deze mensen is dit de realiteit en we weten niet hoe lang dat nog zo gaat zijn. Maar ik merk dat ze zich heel gesteund voelen door deze actie.”

Voor Anouchka Lilot (26) uit Durbuy was het al de derde nacht dat zij op de brug de nacht doorbracht. “Het is vandaag minder koud dan de voorbije dagen, maar dat maakt het voor deze mensen niet makkelijker. Door de koude geraak je amper in slaap, maar ik hoop dat we met deze actie verandering kunnen brengen. Door hier te zijn willen we de aandacht vestigen op dit probleem en vragen we dat deze mensen een onderkomen krijgen.”

Choquerend

Ook heel wat buurtbewoners kwamen dinsdagavond hun solidariteit tonen. “Ik vind het ongelofelijk choquerend om te zien dat de stad, het gewest en het hele land deze mensen zo ontvangt. We zijn de hoofdstad van Europa en we ontvangen deze mensen op een manier die onmenselijk is”, vertelt buurtbewoonster Charlotte Kokken. “Er is gelukkig een enorme solidariteit vanuit de burgers. Zelf kom ik iedere dag thee brengen, anderen brengen tenten, matrassen en eten en vandaag hebben de buurtbewoners er zelfs voor gezorgd dat er een hamburgerkraam aanwezig is. Alleen jammer dat er weinig coördinatie is.”

Françoise en haar kinderen Arwenn en Aya waren dinsdagavond ook aanwezig. “We proberen samen met de buren te zien waar de noden zijn. Met onze kleine middelen proberen we deze mensen te helpen, maar we missen een overheid die haar verantwoordelijkheid opneemt. Dit zijn mensen die al enorm hard hebben moeten lijden, maar tegelijkertijd heel menselijk zijn. We proberen er voor hen te zijn zodat ze sterk kunnen blijven tot het moment waarop ze krijgen waar ze recht op hebben.”