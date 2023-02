Sportief al goed op weg, maar is RWDM ook naast het veld klaar voor terugkeer naar 1A? “Nee, drie Brusselse eersteklassers is niet te veel, vroeger waren er nog meer, hè”

Na Anderlecht en Union straks ook RWDM? Krijgen we komend seizoen voor het eerst sinds eind jaren 80 drie Brusselse clubs in de Jupiler Pro League? RWDM heeft zijn lot alvast in eigen handen. Het begint komend weekend de Promotion play-offs in 1B met een voorsprong van drie punten op SK Beveren. Sportief lijkt de club dus alvast goed op weg om zijn langverwachte comeback op het hoogste niveau waar te maken, maar is RWDM ook financieel en extrasportief klaar voor 1A? We vroegen het enkele bekende Brusselaars/RWDM-fans. “Het stadion heeft zeker wat aanpassingen nodig, maar de toiletten vallen tenminste niet uit elkaar zoals in Brugge.”

“Dat RWDM nu op kop staat, is geweldig”, zegt tweevoudig Gouden Schoen Franky Van der Elst (61), die in 1979 op zijn achttiende zijn officiële debuut maakte in het eerste elftal van RWDM. “Het ligt een beetje in het verlengde van vorig seizoen, toen ze tegen Seraing al de barragematchen mochten spelen.”

“We zitten nu tussen de 3.000 en 5.000 supporters, maar bij een promotie zou dat aantal weleens kunnen verdubbelen”, denkt Gatz. — © BELGA

Sven Gatz, Brussels minister voor Open VLD, is al sinds mensenheugenis RWDM-supporter. De 55-jarige Gatz, die zichzelf een kritisch doch milde supporter noemt, is gematigd optimistisch over wat er allemaal kan gebeuren in Molenbeek. “Ik begin er echt in te geloven. Tijdens onze stevige oktobermaand, waarin we wonnen van Lierse Kempenzonen, Beveren en Beerschot, heb ik echt wel goed voetbal gezien. Ik zou zelfs durven te zeggen dat dat jaren geleden was.”

Juan Benjumea Moreno (31), Brussels parlementslid voor Groen, is eveneens aangenaam verrast. Hij kwam dit seizoen kijken naar de thuismatch tegen Dender, hoewel hij volbloed supporter is van... Union. “Om Nicolas Rajsel, een ex-speler van Union die nu bij Dender speelt, nog eens aan het werk te zien. Ik heb RWDM natuurlijk ook al van thuis uit gevolgd en wat ik zag, was goed. Ze zijn duidelijk heel solide achterin. Hoe langer het seizoen vorderde, hoe meer je het gevoel kreeg dat het echt wel hun jaar kan worden. Het is niet zoals de twee voorbije seizoenen, waarin respectievelijk Union en Westerlo er meteen torenhoog bovenuit staken.”

“In vergelijking met de vorige twee seizoenen kan de club nu de nodige stabiliteit voor de dag leggen”, vindt Christ Bruno (45), die in 2004 met FC Brussels naar eerste klasse promoveerde en vervolgens vier jaar eersteklassevoetbal beleefde in het Edmond Machtensstadion. “Dit RWDM doet me terugdenken aan onze kampioenenploeg, toen we qua kern en resultaten zoveel stabiliteit hadden dat we de zaken makkelijk konden controleren. Ik heb er vertrouwen in dat dit RWDM het eveneens tot een goed einde zal brengen.”

© BELGA

Ook Gatz duidt op de defensieve maturiteit. “Een goede verdediging en een goede doelman, dat zorgt voor de nodige rust. Tijdens de vorige seizoenen durfde het al eens gebeuren dat we het deksel op de neus kregen, dat is nu al veel minder het geval. En ook op offensief vlak zijn we toch al beter in staat om een wedstrijd te regelen. Als we een wedstrijd willen controleren, zoals laatst op Beerschot, dan kan dat. Het is allemaal nog niet perfect, maar je merkt wel dat de ploeg spelers heeft die een wedstrijd kunnen regelen.”

“In vergelijking met vorig jaar hebben ze zich versterkt met mensen die het gewend zijn om eersteklassevoetbal te spelen, denk bijvoorbeeld aan een Alexis De Sart”, vult Van der Elst aan. “Ik hoop dat ze deze keer wél kunnen promoveren.”

FC Metz

Terugdenken aan Seraing, dat doet niet iedereen in Sint-Jans-Molenbeek even graag. Waarom zou het dit seizoen dan wel goed aflopen? Van Der Elst: “Ik las dat er vorig jaar nog een groot verschil was tussen Seraing en RWDM. Ik hoop dat die kloof nu wat kleiner is geworden. Maar goed, eerst zul je in de play-offs moeten kunnen omgaan met de druk die zal toenemen. Al denk ik wel dat ze op dat vlak met Vincent Euvrard een goede coach hebben.”

Ook Jan Boskamp en Franky Van der Elst geloven in de promotiekansen.

Als het van zijn ex-ploegmaat Johan Boskamp (74) afhangt, had RWDM vorig jaar al zijn terugkeer naar het hoogste niveau moeten forceren. “Ik vind nog steeds dat ze het toen hadden kunnen klaarspelen tegen Seraing, zeg maar FC Metz”, is de Nederlander resoluut. “Als ze maar een beetje meer lef hadden getoond, waren ze er dit jaar al bijgeweest. In vergelijking met toen zijn ze nu wel sterker in de breedte, ik geloof dat de nieuwe eigenaar van RWDM enorm veel spelers heeft gehaald. Brazilianen, weet ik veel allemaal”, aldus de Gouden Schoen van 1975, die in datzelfde jaar landskampioen werd met RWDM.

Meer plussen dan minnen

Die Brazilianen, dat zijn natuurlijk de huurlingen van zusterclub Botafogo FR. De Braziliaanse traditieclub zit eveneens in de portefeuille van John Textor, de Amerikaanse eigenaar van RWDM. Zal de Molenbeekse club in de toekomst wel zichzelf kunnen blijven? Sven Gatz: “Toen de trein weer vertrokken was, rees natuurlijk de vraag: Kunnen we verder doorgroeien zonder externe financier? Het antwoord: waarschijnlijk heel moeilijk. Het is geen geheim dat je een stevige financiële basis moet hebben om te kunnen werken.”

“Textor is een grote speler die investeert in verschillende clubs en daar op termijn winst wil uithalen”, analyseert Bruno. “Hij beschikt over veel spelers en kan dus makkelijk zijn pionnetjes van bord verplaatsen. Als ik terugdenk aan het verleden, ben ik ervan overtuigd dat RWDM een goede uitvalsbasis is voor de vele Brazilianen die de oversteek al hebben gemaakt. De club is strijdvaardig, maar heeft ook een familiaal karakter, wat belangrijk is om die jongens goed op te vangen. Ze hebben tenslotte hun familie achtergelaten om hier in Europa hun doelstellingen te kunnen realiseren.”

“Het beleid van John Textor zal je pas over minstens één jaar kunnen evalueren”, pikt Gatz weer in. “Wat betreft de spelerscarrousel tussen zijn vier clubs (RWDM, Botafogo, Crystal Palace en Olympique Lyon, red.) zijn er voorlopig meer plussen dan minnen. Zo’n Jake O’Brien, die wij van Crystal Palace huren, tilt het niveau van onze verdediging moeiteloos op. We leren anderzijds ook wel wat de nadelen kunnen zijn: je beslist niet meer alles zelf.” Gatz verwijst daarmee naar de recente kwestie rond voorzitter Thierry Dailly, die na de komst van Textor minderheidsaandeelhouder werd en enkele weken geleden gelinkt werd aan een vertrek.

Artificiële bedoening

Je beslist niet meer alles zelf, dat is voor Johan Vermeersch een understatement. De 71-jarige West-Vlaming kwam na het faillissement van RWDM in 2002 met opvolger FC Brussels op de proppen in het Edmond Machtensstadion, maar in 2014 was het ook met deze club gedaan. “Het mooie project dat FC Brussels was, is geneutraliseerd door de politiek”, neemt Vermeersch ons terug in de tijd. “Door mensen die zich hebben laten omkopen door een zekere John Bico. Dat had het allemaal geen zin meer, natuurlijk. Nadien is uitgekomen wat er allemaal gebeurd is. Er zijn twee mensen verantwoordelijk voor de teloorgang van het voetbal en het verdwijnen van het jeugdvoetbal in Molenbeek: Ahmed El Khannouss (toenmalig schepen van Sport in Sint-Jans-Molenbeek, red.) en Françoise Schepmans (toenmalig burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, red.).”

“Veel schiet er van RWDM niet meer over, hè”, vindt Johan Vermeersch. “Ze hebben nu een eigenaar uit Amerika. Wat kun je daar nog op zeggen…? Het is een artificiële bedoening geworden, zonder meer.” — © Kms

Vermeersch, die zich intussen volledig heeft teruggetrokken uit het voetbal, surft niet mee op het enthousiasme aan de vooravond van start van de play-offs. “Veel schiet er van RWDM niet meer over, hè”, aldus de oud-voorzitter, die in het Edmond Machtensstadion ook ooit nog actief was als speler en trainer. “Ze hebben nu een eigenaar uit Amerika. Wat kun je daar nog op zeggen…? Het is een artificiële bedoening geworden waar niemand nog iets te zeggen heeft. Kun je mij één persoon noemen die nog iets te zeggen heeft in de huidige context? Dat is spijtig, maar dat is een keuze die je maakt. Noodgedwongen natuurlijk, omdat het Belgisch voetbal allang boven zijn stand leeft. Zelfs Club Brugge heeft een deel van zijn potentieel moeten verkopen. Dat stemt allemaal tot nadenken. Bovendien is deze situatie ook negatief voor de jeugdopleiding. Als je ziet hoeveel spelers er in het verleden uit de jeugdschool van Molenbeek zijn gekomen... Bekijk de lijst maar, dat is immens. En nu is er niets meer. De doorstroming van de jeugd uit Groot-Molenbeek en aanverwante gemeenten is nul geworden. Er is maar één vraag die zich stelt: hoeveel is de investeerder bereid om iedere maand bij te leggen, en voor hoelang? En dan zijn we uitgesproken”, besluit Vermeersch.

Stadion 1A-proof

De jeugdopleiding van RWDM, dat maakt inderdaad deel uit van het patrimonium van de club. Net als het Edmond Machtensstadion. Daring Club de Bruxelles, RWDM en FC Brussels werkten er in het verleden legendarische wedstrijden in eerste klasse af. “Ik word helemaal nostalgisch als ik eraan terugdenk”, mijmert Johan Boskamp. “Er zijn momenten geweest, maar dan ga ik ver terug in de tijd, dat er 25.000 mensen waren. De staanplaatsen achter de twee doelen zijn inmiddels weg, dat vind ik persoonlijk wel jammer. Als ik terugdenk aan het stadion, zie ik ook supporters achter de doelen staan.”

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het huidige Edmond Machtensstadion niet bepaald bekend staat om zijn moderniteit, de fonkelnieuwe grasmat en kunstgrasvelden achter het stadion ten spijt. Van der Elst: “Het Edmond Machtensstadion is, mits wat aanpassingen uiteraard, meer dan voldoende voor eerste klasse. Er zijn andere ploegen – ik ga geen namen noemen – die in minder comfortabele stadions spelen.”

Juan Benjumea. “Ik heb heel wat verplaatsingen gedaan in eerste klasse, en ik kan jullie verzekeren dat het Edmond Machtensstadion niet de slechtste leerling uit de klas zou zijn. Oké, dat uitvak is wel een pijnpunt, maar de toiletten vallen tenminste niet uit elkaar zoals in Brugge.” — © BELGA

Juan Benjumea noemt ze wel. “Ik heb heel wat verplaatsingen gedaan in eerste klasse, en ik kan jullie verzekeren dat het Edmond Machtensstadion niet de slechtste leerling uit de klas zou zijn. Oké, dat uitvak is een pijnpunt, maar de toiletten vallen tenminste niet uit elkaar zoals in Brugge. Hoe dan ook: RWDM zal de nodige investeringen moeten doen qua infrastructuur als het een solide speler wil worden in 1A.”

“Als er nu nóg een versnelling hoger zou kunnen worden geschakeld met betere hospitality in de Raymond Goethals-tribune… waarom dan niet”, denkt Sven Gatz alvast vooruit. “Tegelijk moet je de volkse kant natuurlijk wel onaangeroerd laten. Dat maakt het ook Molenbeek: een beetje ruiger en ruwer dan Union. En dat mag ook. Maar goed, alles zal uiteindelijk afhangen van de garanties die Textor kan krijgen van de gemeente dat hij op lange termijn kan werken in Molenbeek.”

Nieuwe generatie supporters

Blijft nog de vraag: zal RWDM voldoende (nieuw) volk blijven trekken, rekening houdende met de stijgende populariteit van buur Union Sint-Gillis? “Drie Brusselse eersteklassers? Vroeger waren er nog meer”, wuift Boskamp de kwestie weg. “En elke club heeft zijn eigen aanhang. Union heeft op dit moment natuurlijk een enorme toeloop, maar dat komt omdat ze bovenaan staan.”

Ook Franky Van der Elst is er gerust op: “Volgens mij kan het. Iedere club beschikt over een voldoende grote aanhang om te kunnen overleven in eerste klasse.”

“We zijn er natuurlijk nog niet, maar een promotie zou ons een smak nieuwe supporters kunnen opleveren”, is Gatz ook op dit vlak optimistisch. “We zitten nu tussen de 3.000 en 5.000 supporters – afhankelijk van de tegenstander –, maar bij een promotie zou dat aantal weleens kunnen verdubbelen. De gedachte aan twee derby’s tegen het échte Anderlecht, in plaats van tegen de Futures… Dat geeft toch een heel andere dimensie. Het stemt me alleszins al tevreden dat ik vorig jaar tegen Seraing, toen het stadion helemaal volzat, een pak jonge mensen heb gezien die ik nooit eerder gezien had.”

“Het beleid van John Textor zal je pas over minstens één jaar kunnen evalueren”, vindt Gatz. “Maar voorlopig zijn er meer plussen dan minnen.” — © Geert Van de Velde

Juan Benjumea zal er in eerste klasse ook weer bij zijn, weliswaar in het uitvak. “De mogelijke promotie van RWDM is alleszins al aan het leven in de whatsappgroepen van de Union-supporters. Stel je voor, een extra stadsrivaal die we twee keer per jaar kunnen verslaan. Want nu kan je weinig, buiten elkaar wat plagen. (lacht) Kijk, ze mogen het ook niet té goed doen in de play-offs. Het moet bloed, zweet en tranen kosten, net zoals dat bij ons het geval was. Maar vanaf dan gaan we over naar een vriendschappelijke rivaliteit.”