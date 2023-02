Dante Vanzeir voorgesteld bij New York Red Bulls als duurste transfer aller tijden: “Ik ben een kameleon”

Dante Vanzeir is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club. De van Union overgenomen spits moet de ‘vedette’ van New York Red Bulls worden en gaat die uitdaging niet uit de weg. “Ik wil zeker vijftien doelpunten maken.”

Vijftig stoelen stonden er in het perszaaltje van de Red Bull Arena, maar het waren er (net) niet genoeg om alle fotografen en journalisten een plekje te gunnen voor hun eerste kennismaking met Dante Vanzeir. Het geeft aan dat dit geen transfer in de kantlijn is. Onze landgenoot moet de nieuwe ster worden bij de New Yorkers, zoveel is duidelijk.

Meer dan tien minuten duurde zijn eerste vragenvuur met de Amerikaanse media niet. Het kostte hem evenveel moeite als scoren. Geen dus. In New York waren ze vooral benieuwd waarom de 24-jarige Belg voor de Major League Soccer koos. “Omdat New York Red Bulls een mooi plan had liggen voor me. Hun ambities, hun speelstijl, de cultuur: dat past me. De MLS is ook een competitie die me ligt. Uiteraard zal ik moeten wennen. Aan het tijdsverschil, de cultuur hier. Het reizen zal wellicht het moeilijkste worden. Maar ik wil me bewijzen in een andere competitie. Ik ben als een kameleon en zal me makkelijk aanpassen. Want ik wil iets moois met deze ploeg bereiken.”

Vanzeir, naar eigen zeggen “realistisch én ambitieus”, is niet bang om de lat ook voor zichzelf hoog genoeg te leggen. “Zonder mezelf druk te willen opleggen, maar vijftien doelpunten in een seizoen is een goed aantal voor een spits. Daar mik ik elk jaar op.”

Missing link

Met een transferprijs die, mits bonussen, kan oplopen tot 6,25 miljoen euro is Vanzeir de duurste transfer uit de clubgeschiedenis. Een van slechts twee ‘designated players’ bij de Rezd Bulls, spelers dus die het salarisplafond mag overschrijden. De verwachtingen zijn groot, het vertrouwen echter ook. “Dante is de missing link”, zegt zijn nieuwe trainer, Gerhard Struber. “Hij heeft specifieke kwaliteiten maar vooral ook een ‘grote’ neus voor goals. Die neus misten we de laatste seizoenen.”

© New York Red Bulls

Zaterdag start de competitie al voor New York Red Bulls, op verplaatsing bij Orlando City. Vanzeir hoeft echter pas ten vroegste een week later op het veld worden verwacht. “Hij is hier pas enkele dagen maar hij moet ons nog leren kennen. En hij heeft wekenlang geen groepstraining meer gehad. Nu traint hij individueel, volgende week sluit hij wellicht aan. Met onze speelstijl moet je de juiste fitheid hebben. We moeten dus voorzichtig omspringen met hem want uiteindelijk is hij een project voor de volgende jaren.”, zei de Oostenrijker. “Maar het zal ook geen weken duren. Hij leert snel en zal voor ons de komende jaren een grote impact hebben. Dante wordt hier een heel belangrijke speler.”