Kevin De Bruyne out, twijfels rond basisplaats Romelu Lukaku: krijgen we vanavond geen enkele Belg te zien in de Champions League?

Manchester City en Inter spelen vanavond belangrijke heenwedstrijden in de Champions League tegen RB Leipzig en Porto. Het is goed mogelijk dat we in plaats van twee Belgen geen enkele Belg aan het werk zien. Kevin De Bruyne is ziek, Romelu Lukaku is niet zeker van een basisplaats.

Het was schrikken bij Manchester City. De dag voor de afreis naar Leipzig verscheen De Bruyne niet op training. “Kevin is ziek”, verschafte City-trainer Pep Guardiola wat uitleg. “Hij voelde zich zaterdag al niet goed, na de match tegen Nottingham Forest (1-1). Ook maandag was het nog een probleem. Ook Laporte is ziek. Dat gebeurt nu eenmaal in een seizoen.” Op Nottingham werd De Bruyne twee minuten voor het einde vervangen.

Thibaut Courtois speelde met Real Madrid in Liverpool, maar over de derde sterspeler van de Rode Duivels is er twijfel. Dat is namelijk de grote vraag bij Inter in de aanloop naar de wedstrijd tegen Porto: wie start naast Lautaro Martinez in de spits? Lukaku scoorde zaterdag tegen Udinese bij zijn tweede poging vanop de strafschopstip: zijn eerste goal sinds half augustus dit seizoen. Is dit voor Inter-trainer Simone Inzaghi voldoende om onze landgenoot ook tegen Porto een basisplaats te gunnen? Er zijn twijfels. Big Rom zijn concurrent als tweede spits naast Martinez is Edin Dzeko, de inmiddels 36-jarige Bosniër die de onfortuinlijke Lukaku verving in de vele wedstrijden die hij wegens blessures diende te missen.

“Het is een van mijn twijfels”, zei Inzaghi gisteren op de persconferentie. “Ik kies voor het beste, voor het welzijn van Inter. Lukaku doet het erg goed en hij is fysiek op de goede weg. Hij werkt hard. Als hij niet start, kan hij ook nuttig zijn omdat er in de laatste minuten ruimtes vrijkomen die er voorheen niet waren. “

Perspectieven

Dzeko, die zondag aan de zijde van Lukaku in de spits speelde omdat Martinez rust kreeg, is in die periode een gouden invaller gebleken. Zeker in de groepsfase van de Champions League, waar Inter achter Bayern München maar voor Barcelona eindigde en zich zo voor de tweede ronde kon plaatsen. Dzeko scoorde drie keer en leverde één assist. Hij is de jongste weken echter minder goed bezig en dat opent perspectieven voor Lukaku.

Lukaku is nog helemaal niet waar hij moet zijn, maar zijn vormcurve gaat wel naar boven. Inzaghi geeft de 29-jarige Rode Duivel respijt na een ongelukkig seizoen waarin hij van de ene hamstringblesure in het andere knieletsel sukkelde. De vraag is evenwel of de Inter-trainer zijn Bosnische topschutter in de Champions League zomaar aan de kant zal laten. Bovendien loopt de samenwerking van Lukaku met Martinez nog niet zoals in het eerste seizoen.