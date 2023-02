Nooit eerder waren er zoveel fietsers onder verkeersdoden

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de Belgische wegen is in 2022 gestegen met 8 procent ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit de Verkeersveiligheidsbarometer van Vias, op basis van cijfers van de federale politie. 521 personen kwamen om het leven, één op de drie was een voetganger of een fietser. Het aantal fietsdoden steeg van 74 naar 95, dat is het hoogste aantal ooit. Ook het totale aantal letselongevallen steeg naar 37.306 (+9 procent), naar het niveau van 2019. Het aantal gewonden (+8 procent) steeg ook. Alle nationale tendensen vertonen zo een stijging.

Er zijn wel opvallende verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden met 7 procent (van 291 naar 271). Maar in Wallonië was er een forse stijging, van 187 naar 229 doden). En ook in Brussel steeg het aantal doden, van 6 naar 21. Het is al van 2018 geleden dat er nog zoveel verkeersdoden vielen in Brussel.

Het aantal letselongevallen steeg in de drie regio’s gestegen: naar 23.212 in Vlaanderen (+10 procent), naar 9.953 in Wallonië (+2 procent), en naar 4.141 in Brussel (+18 procent). Voor Brussel is dat het hoogste aantal letselongevallen dat ooit genoteerd werd.

In Limburg (-15 doden), Antwerpen (-11 doden) en Vlaams-Brabant (-6 doden) was de balans positiever dan vorig jaar. Maar in Oost-Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 55 naar 60 en in West-Vlaanderen steeg het aantal doden van 56 naar 63.

Elke twee dagen sterft voetganger of fietser in verkeer

In 2022 kwamen 95 fietsers (ten opzichte van 74 in 2021) en 80 voetgangers (t.o.v. 69 in 2021) om het leven in het Belgische verkeer. Daarnaast waren er ook 4 doden bij de gebruikers van een e-step. Ongeveer elke 2 dagen komt er in ons land dus een kwetsbare weggebruiker om het leven. In totaal is 1 op de 3 verkeersdoden (34 procent) een kwetsbare weggebruiker.

Er tekenen zich twee grote tendensen af: bijna de helft van de fietsdoden (46 procent) is ouder dan 65 jaar, en bijna 4 op de 10 fietsers (39 procent) reed met een elektrische fiets op het moment van het ongeval. De ongevallen met een elektrische fiets (11 doden per 1.000 ongevallen) zijn ook ernstiger dan de ongevallen met een klassieke fiets (7 doden per 1.000 ongevallen).

Steps

Er waren in 2022 ook 1.715 letselongevallen met een e-step, ofwel 5 per dag. Dat is een stijging met 63 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Brussel zijn ongevallen met e-steps zelfs goed voor ongeveer 1 op de 6 letselongevallen (18 procent).

“Die letselongevallen zijn nog maar het topje van de ijsberg, want in veel gevallen wordt de politie er niet bijgehaald wanneer iemand met een elektrische step een val maakt”, aldus Vias. “Sinds 1 juli 2022 zijn er nieuwe regels van kracht, maar die maatregelen hebben in de praktijk hun effect nog niet getoond. Een strenger handhaving van de nieuwe regels is nodig om de trend te keren.”