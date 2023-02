Jürgen Klopp zag een “te passief Liverpool in tweede helft”, Ancelotti: “Real weet altijd het hoofd koel te houden”

Bekerhouder Real Madrid heeft dinsdagavond al een stevige optie genomen op de kwartfinales van de Champions League. In de heenwedstrijd van de achtste finales haalden de Madrilenen, met Thibaut Courtois in doel en Eden Hazard de hele wedstrijd op de bank, het met 2-5 op bezoek bij Liverpool, in een heruitgave van de finale van vorig seizoen in Parijs.

“Ons wedstrijdbegin was uitstekend. Daar zag je het echte Liverpool, hoe wij willen spelen”, vertelde Liverpool-coach Jürgen Klopp na het duel. “We brachten hen overal op het veld in de problemen. We wisten en zagen wat ze van plan waren. Kort samengevat: een intens begin van ons en we stonden 2-0 voor.”

“Nadien werden we te passief, zetten we niet genoeg pressing meer”, ging de Duitser verder. “En als je passief wordt tegen dit Real, loop je tegen een afstraffing aan. Onze eerste helft was in z’n geheel nog goed, na de pauze was het heel wat minder. De manier waarop we verdedigden bij de derde tegentreffer was onaanvaardbaar. Dan sta je plots 2-3 achter tegen een ploeg die uitblinkt in countervoetbal. Real bleef maar groeien in de wedstrijd en straalde veel vertrouwen uit. We vonden de oplossing niet meer in deze bizarre wedstrijd”, aldus Klopp.

“Real weet altijd het hoofd koel te houden”

Real-trainer Carlo Ancelotti kon op de persconferentie een brede lach optrekken. De blunder die Thibaut Courtois beging en de snelle 2-0-achterstand, was de Italiaan allang vergeten. “Dat is al beter dan vorig jaar in de halve finale tegen Man City. Toen stonden we na elf minuten al 2-0 in het krijt”, grapte Ancelotti.

“In het begin hebben we echt afgezien. Op die manier mogen wij echt niet aan wedstrijden beginnen. Gelukkig maar weet mijn team altijd het hoofd koel te houden. Nadien speelden we erg efficiënt en telkens we onder de druk van Liverpool uitkwamen, wisten we ook kansen te creëren. Rodrygo, Vinicius en Benzema waren scherp en dat zorgde voor het verschil vanavond. We hadden op voorhand ook afgesproken dat we het anders zouden aanpakken dan in de finale van vorig seizoen. Het gaat hier om twee wedstrijden en hier een doelpunt meepikken was belangrijk. Vandaar dat we voorin dreigend wilden zijn. Dat is gelukt en het toont aan dat Real steeds beter aan het worden is”, verklaart Ancelotti.