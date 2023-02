Bestuurder in levensgevaar na zwaar ongeval op Antwerpse ring in Berchem, snelweg sneller dan verwacht vrijgegeven

Op de Antwerpse ring (R1) richting Gent is om 8.30 uur de weg vrijgemaakt in Berchem, na de aanrijding tussen zes voertuigen die de ochtendspits danig in de war stuurde. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens de federale politie raakte bij het ongeval een bestuurder levensgevaarlijk gewond, twee andere betrokkenen liepen lichte verwondingen op.