Fictiereeks ‘Assisen’: de perikelen binnen de familie Indria ontvouwen zich

Samuel Indria dreef mensen tot het uiterste. Is hij deze keer te ver gegaan?

“Er zijn toch nog veel vragen na deze tweede procesdag”, stelt ze. “Een ding is wel al pijnlijk duidelijk: Samuel Indria was een verwend mama’s-kindje die heel goed wist wat hij wou in het leven en daarin nietsontziend was. De vrouw van Samuel Indria liet zijn overspel oogluikend toe voor de schijn van het perfecte gezin.”

De moeder van Samuel sneert naar schoondochter.

“Tijdens haar getuigenverhoor haalde de moeder van Samuel Indria nogal weinig subtiel uit naar de vrouw van haar zoon. Ze suggereerde dat Sandrijns carrière aan de basis lag van de huwelijksproblemen van het koppel. De zoon, Olivier Indria, wou hierop geen reactie geven aan de journalise. Eigenlijk blokte hij het gesprek af.” Omdat hij zich zo verdacht gedroeg en geen alibi heeft, is Eliza Beekmans vervolgens dieper gaan graven en doet ze een heel verdachte ontdekking.

Galeriehoudster Sofie Van de Velde verkoopt exclusief de kunst van Olivier Indria.

“Het is geen geheim dat Olivier een slechte band had met zijn vader,” stelt ze. “Dat vertaalt zich duidelijk in zijn kunstwerken.” Het valt de journaliste op dat er een vaak terugkerend thema is: de kleine jongen en de vaderfiguur die zijn rug keert. “Een veelzeggend beeld dat kan tellen qua symboliek.”

Een rechtstreekse bedreiging aan zijn vader?

“Het bewuste kunstwerk maakte Olivier enkele maanden voor zijn vaders dood. Het is duidelijk dat de het diep zat bij hem en dat hij die frustratie kwijt kon in zijn kunst. Misschien was die uitlaatklep niet meer voldoende en is er in een vlaag van woede iets gebeurd?”

Volgens Eliza Beekmans is het onbegrijpelijk dat dit niet eens onderzocht is door de politie, vermits Olivier ook geen alibi heeft. “Had de advocaat van de verdediging gelijk en leed de politie aan tunnelvisie en vooringenomenheid? Hebben ze Eveline Van Laecke te overhaast opgepakt en loopt de echte moordenaar nog vrij rond?”

Wat te verwachten van procesdag drie?

“Op de derde procesdag komen de speurders getuigen die belast waren met het onderzoek. Waren hun verhoren degelijk onderbouwd? Hadden ze alle mogelijke pistes wel goed onderzocht? Het moordwapen bijvoorbeeld is nooit teruggevonden. “

Eliza Beekmans hoopt net als velen in de zaal dat de wetsdokter voor opheldering kan zorgen. Volgens de journaliste in de reeks zou het verslag van de reconstructie van de avond van de moord veel moeten verduidelijken. “Hieruit zal vooral moeten blijken of het alibi van Eveline Van Laecke overeind blijft.”