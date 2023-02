Brits dorpje bevrijd van overstromingen door gigantische beverdam: “Prachtig voorbeeld van hoe de natuur gebruikt kan worden”

De 7.000 inwoners van Pickering, een dorpje in het noordoosten van Engeland, hadden in het verleden geregeld wateroverlast als gevolg van nabijgelegen moerasland. Uitgebreide infrastructuurwerken bleken te duur, maar sinds er drie jaar geleden bevers werden uitgezet in de rivier Seven, is het probleem verdwenen: de dieren bouwden sindsdien een 70 meter grote beverdam, de grootste beverdam in Engeland.

“Het is fantastisch”, zegt ecologe Cath Bashforth van de Engelse natuurbeschermingsdienst. “Hun bijdrage is veel groter gebleken dan we verwachtten. Wat een verschil heeft dit gemaakt!” Volgens onderzoekers van de Universiteit van Exeter zorgt de dam (en andere kleinere dammen verder op de rivier) ervoor dat de pieken in het waterdebiet afgetopt worden, waardoor er geen overstromingen meer plaatsvinden. “Dit is een prachtig voorbeeld van hoe de natuur gebruikt kan worden om overstromingen tegen te gaan”, aldus lokaal gemeenteraadslid Joy Andrews.