Twee neven zetten ongeval in scène om verzekering op te lichten, maar waren getuigen en bewakingscamera uit oog verloren

Een van de twee neven had in 2021 samen met een kompaan een bestelwagen gehuurd, en was ermee naar de Erasmuslaan in Zemst gereden. Daar kregen ze gezelschap van de tweede neef, die samen met een vriend kwam aangereden in zijn Mercedes. Het viertal begroette elkaar hartelijk, waarna twee mannen met de bestelwagen wegreden, aan het vlakbij gelegen rond punt rechtsomkeer maakten en terugkeerden, en opzettelijk tegen de Mercedes reden. De vier vulden vervolgens de verzekeringspapieren in, en vertrokken met beide voertuigen.

Helaas voor hen was alles gezien door een getuige, die meteen de politie belde om zijn vreemde verhaal te doen. Bovendien stond vlakbij ook een bewakingscamera, die de hele scène had gefilmd.

“Het was duidelijk de bedoeling om de verzekering op te lichten, door de verzekeringsmaatschappij van de verhuurfirma te laten opdraaien voor de schade aan de Mercedes”, zei het parket bij de behandeling. “Natuurlijk is er nooit uitbetaald, ook al omdat de beschrijving van het ongeval die op de aangiftedocumenten was ingevuld, niet overeenkwam met de schade aan de voertuigen.”

Beide verdachten gaven de feiten toe, maar hun advocaten pleitten voor een opschorting. De rechtbank legde aan een van de mannen een werkstraf van 80 uur op, terwijl de andere veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel.