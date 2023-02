Opnieuw student begluurd in douches van studentenhome UGent

In studentenhome Vermeylen van de Universiteit Gent is maandag een student begluurd in de douches. De universiteit laat dat in een brief weten aan de bewoners van de home vlak bij de Overpoortstraat. De 20-jarige gluurder werd opgepakt en verhoord.

De gluurder was een medewerker van een externe firma die er in opdracht van de universiteit aan het werk was. Hij werd kort na de feiten opgepakt door de politie en mocht na zijn verhoor beschikken. De zaak werd overgemaakt aan het parket Oost-Vlaanderen, dat het incident verder onderzoekt.

LEES OOK. Gluurder die in douches van studentenhome op de loer lag, blijft spoorloos

De werkgever van de dader werd door de Gentse Universiteit op de hoogte gebracht. De betrokkene mag geen opdrachten meer voor de UGent uitvoeren en heeft geen toegang meer tot de gebouwen van de universiteit.

Het slachtoffer heeft ondertussen een gesprek gehad met een studentenpsycholoog. De universiteit benadrukt dat iedere student die nood heeft aan een gesprek, gratis bij een studentenpsycholoog terechtkan.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat dergelijke incidenten voorvallen in studentenhome Vermeylen. In oktober 2022 werd een student ook al begluurd in de douches, maar de dader is nog steeds spoorloos. Een kleine twee maanden geleden kroop een dronken student naakt in bed bij een medebewoner.

LEES OOK. Opnieuw incident in studentenhome UGent: student kruipt naakt in bed van medebewoner

Getuigen of slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag kunnen steeds het PermanentieCentrum van de UGent contacteren op het telefoonnummer 09-264.71.25 of op het noodnummer 09-264.88.88. Mailen kan naar permanentie@ugent.be.