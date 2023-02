Zo liggen de straten erbij na Aalst Carnaval: “Hier en daar ligt nog een koelkast of ‘salong’”

De tijd dat er hele boten gedumpt werden op de Grote Markt na afloop van de ‘droi zotte daugen’ in Aalst, lijkt voorgoed verleden tijd. Ook de inzet van herbruikbare bekers met waarborg heeft zijn vruchten afgeworpen. “Ondanks het feit dat we een topjaar achter de rug hebben met 105.000 bezoekers, is er minder afval als na vorige edities”, zegt teamverantwoordelijke Stadsreiniging, Guy Van de Voorde, die inschat dat er op zeventig ton geland zal worden.

Veertig medewerkers van Team Stadsreiniging alias ‘De Koisploeg’, Team Groen en Team Vervoer stonden woensdagochtend om 5 uur klaar om tussen de laatste feestvierders het vuil te ruimen. “Bij ons heeft niemand Carnaval gevierd, wij staan hier paraat voor den opkuis”, zegt teamverantwoordelijke Guy Van de Voorde. “Wij vinden dat zelf de normaalste zaak: een bloemist heeft toch ook geen verlof op Allerheiligen?”

Van de Voorde ziet een duidelijke trend. “Het was al in dalende lijn, maar ondanks een topjaar met 105.000 bezoekers is er nog minder afval dan op vorige edities. We zien ook geen zwaar afval meer: enkel wat bekerkes en onnozelheid. Hier en daar ligt er nog een koelkast of een salong (meubels, red.), maar dat komt van enkelingen.” (Lees verder onder de foto)

© Leen De Smedt

Het was het eerste jaar dat de stad Aalst het gebruik van herbruikbare bekers verplichtte aan de cafés. Wie wou, kon voor vijf euro ook een herbruikbare beker in de nieuwe huisstijl van Carnaval aankopen bij de dienst Toerisme. Dat wierp zijn vruchten af.

“Er wordt meer aandacht aan besteed en dat merk je”, aldus Van de Voorde. “De mensen moeten er ook voor betalen en kiezen waar voor hun geld. Dat maakt dat we nog steeds veel plastieken bekers hebben gezien, maar al veel minder. Noem mij een evenement van zo’n omvang waar er geen afval is? Dit valt dit jaar echt goed mee”, besluit hij.

Team Stadsreiniging schat Aalst weer helemaal proper te hebben tegen 16 à 17 uur. “Het normale leven is stilletjes aan aan het hervatten.”