Frankrijk beleeft uitzonderlijke winterdroogte

Frankrijk beleeft de langste winterperiode zonder noemenswaardige regen ooit gemeten. Volgens weerdienst Météo France viel er sinds 21 januari over het hele land minder dan 1 millimeter per dag, waardoor de bodem uitzonderlijk uitgedroogd is voor de tijd van het jaar.

Het aantal dagen zonder regen in de winter is in Frankrijk “nooit eerder gezien” sinds het bijhouden van de neerslagrecords in 1959, aldus de nationale weerdienst. Dinsdag ging het al om 31 dagen zonder regen. Aan de droge periode komt woensdag naar verwachting een einde, aangezien het in het zuiden van het land gaat regenen.

De omstandigheden komen overeen met die van half april en vooral het zuiden van Frankrijk is zwaar getroffen. Het land gaat sinds de zomer van 2021 gebukt onder een langdurige droogte. Sinds augustus 2021 is er in alle maanden behalve december 2021, juni 2022 en september 2022 te weinig regen gevallen.

Naast het gebrek aan regen ligt er in de bergen ook minder sneeuw dan normaal voor deze tijd van het jaar. De periode van september tot maart is cruciaal voor het aanvullen van de watervoorraden uit gesmolten sneeuw, aldus de weerdienst. Daarnaast is het in Frankrijk al twaalf maanden op rij warmer dan gemiddeld. Het is de eerste keer sinds het begin van de temperatuurregistratie in 1947 dat zo’n lange reeks van bovennormale maandelijkse gemiddelde temperaturen werd gemeten.