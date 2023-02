Huishoudhulpen voeren actie aan kabinet van Vlaams minister Brouns

Het bedrijf ACC Dienstencheques, onderdeel van Domestic Services, heeft zich volgens de vakbonden in de afgelopen vijf jaar schuldig gemaakt aan grootschalige fraude met tijdelijke werkloosheid. Wanneer een huishoudhulp zich ziek aanmeldt, wordt die in tijdelijke werkloosheid gezet, waardoor hij of zij slechts 70 procent van het loon ontvangt, hekelen ze. Zo zou de werkgever de loonkosten doorschuiven naar de sociale zekerheid, en dus de belastingbetaler.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening treedt nadien op tegen de werknemer voor sociale zekerheidsfraude, klagen ze bovendien aan. De huishoudhulp is dan de dupe en moet het geld gekregen voor tijdelijke werkloosheid terugbetalen. De wereld op zijn kop vinden de vakbonden, want zo is de werknemer twee keer het slachtoffer.

ACC blijft de praktijken toepassen ondanks onderzoeken van RVA, klinkt het, want die nemen veel tijd in beslag. “Wij gaan voor elk individueel lid naar de arbeidsrechtbank, maar op het moment dat het tot een dagvaarding komt, dan betaalt de werkgever wel. Ze proberen het zodanig lang te rekken en net op het laatste moment betalen ze wel. Zo is er geen rechtspraak of vonnis tegen de werkgever”, zegt Wendy Buedts, secretaris ACV Voeding en Diensten.

De vakbonden willen dat minister Brouns zijn verantwoordelijkheid neemt en de erkenning van ACC Dienstencheques intrekt voor het niet-naleven van de sociale wetgeving.