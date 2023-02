Gezondheidstoestand van Georgische ex-president Saakasjvili verergert na hongerstaking: “Volgende stap is mogelijk intensieve zorg”

De gezondheidstoestand van de Georgische ex-president en oppositieleider Michail Saakasjvili, die in de gevangenis zit, is erger geworden doordat hij veel gewicht verloren heeft. Dat hebben zijn artsen bekendgemaakt.

“De toestand van de patiënt wordt ernstig en gaat verder achteruit want zijn gewicht is uiterst laag”, zei Tamar Davarasjvili, de behandelende arts van Saakasjvili, op een persconferentie. Hij voegde eraan toe dat “de volgende stap mogelijk een afdeling voor intensieve zorg” zal zijn.

Saakasjvili (55) ligt sinds vorig jaar in het ziekenhuis nadat hij gedurende 50 dagen in hongerstaking ging uit protest tegen zijn opsluiting wegens “machtsmisbruik”, volgens hem politieke wraak van de regering. Volgens Davarasjvili weegt de ex-president nu “slechts 67 kilo, is hij uiterst verzwakt, bedlegerig en heeft hij pijn aan de ledematen”. Volgens zijn advocaat Dito Sadzaglisjvili woog hij voor zijn arrestatie in oktober 2021 115 kilo.

Een rechtbank in Tbilisi weigerde Saakasjvili begin februari voorlopig vrij te laten ondanks de verslechtering van zijn gezondheidstoestand. Saakasjvili stond van 2004 tot 2013 aan het hoofd van de voormalige Sovjetrepubliek Georgië voordat hij gedurende acht jaar in het buitenland verbleef. Tijdens zijn ballingschap leefde hij onder meer in Oekraïne, waar hij de Oekraïense nationaliteit kreeg en politieke posten bekleedde. Toen hij begin oktober 2021 clandestien naar Georgië terugkeerde in de aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober dat jaar, werd hij meteen gearresteerd om een gevangenisstraf van zes jaar uit te zitten waartoe hij in 2018 bij verstek veroordeeld was wegens “machtsmisbruik”.

Het Europees Parlement heeft tot de vrijlating van Saakasjvili opgeroepen, net als Polen, Oekraïne en Moldavië.