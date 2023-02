Vrouw probeert brand te stichten aan Antwerpse moskee, pand al tweemaal eerder geviseerd

Een onbekende vrouw heeft vrijdagnacht brand proberen stichten aan de Ennassr Moskee in Borgerhout met een brandende sigaret en wat droge takken. Ze gooide ook een zak met bouwafval tegen de voordeur. De moskee kreeg al tweemaal eerder af te rekenen met brandstichting.

De feiten bij de Ennassr Moskee in de Kroonstraat in Borgerhout dateren van vrijdagnacht, iets na 5 uur, maar werden pas enkele uren later ontdekt. Het bestuur van de moskee verwittigde de politie. “In de brievenbus lag een uitgedoofde sigaret en enkele takjes”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

Op camerabeelden was te zien hoe een onbekende vrouw de aangestoken sigaret in de brievenbus deponeerde en daar vervolgens de takken bij duwde. “Daarna gooide de verdachte zak met bouwafval tegen de deur, waardoor die licht beschadigd raakte”, aldus Migom.

Signalement

Volgens onze informatie is het niet de eerste keer dat de moskee af te rekenen krijgt met opzettelijke brandstichting. Ook eind januari en begin oktober vonden gelijkaardige incidenten plaats. Het is nog niet duidelijk of die eerdere feiten gelinkt kunnen worden met de brandstichting van vrijdagnacht.

De politie is een onderzoek gestart en heeft het signalement van de vrouw intern verspreid. Het bestuur van de moskee was de voorbije dagen niet bereikbaar voor commentaar.