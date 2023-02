Gesprekken van Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken in Washington ergeren China

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Wu, is in Washington met hoge Amerikaanse regeringsafgevaardigden bijeengekomen voor zeldzame gesprekken over veiligheidspolitiek. Aan de gesprekken namen onder meer de Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, en het hoofd van de afdeling Oost-Azië, Daniel Kritenbrink, deel, zo meldde het Taiwanese persbureau CNA.

China protesteerde woensdag tegen de officiële contacten van de Verenigde Staten met de regering in Taiwan. De leiding in Peking beschouwt het eiland als een deel van de Volksrepubliek.

De discrete gesprekken vonden volgens het bericht van CNA in het bureau van het American Institute in Taiwan (AIT) in Washington plaats. Het AIT is de officieuze vertegenwoordiging van de VS in Taipei. De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken wou geen commentaar geven over de bijeenkomst. Ook op de vraag of dit het eerste bezoek van de buitenlandminister aan de Amerikaanse hoofdstad was, kwam geen antwoord. De ontmoeting toont dat de Amerikaanse regering minder terughoudend is in de omgang met Taiwan.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, verweet de regering in Taipei dat ze steun van de VS voor onafhankelijkheid zoekt. De VS zouden zich niet met de kwestie Taiwan moeten inlaten en de spanningen niet opdrijven, aldus de woordvoerder.

De Amerikaanse president Donald Trump versoepelde in 2018 de beperkingen op reizen naar en contacten met Taiwan voor Amerikaanse regeringsafgevaardigden. President Joe Biden nam die versoepelingen over.