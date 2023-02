Chinese president Xi Jinping binnenkort naar Rusland: “Verheugd op positieve rol van China in het conflict met Oekraïne”

De Chinese president Xi Jingping zal “ergens in de komende maanden” een bezoek brengen aan Moskou, voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin. Dat meldt de Wall Street Journal. De ontmoeting tussen beide leiders zou deel uitmaken van een poging om vredesbesprekingen over Oekraïne op gang te trekken. De voorbereidingen voor de top zouden zich echter nog in een vroeg stadium bevinden, het is nog onduidelijk wanneer de ontmoeting precies zal plaatsvinden.

De Chinese topdiplomaat Wang Yi brengt momenteel een bezoek aan Rusland, om de relatie tussen de beide grootmachten “verder te ontwikkelen”. Volgens het Russische persbureau Ria Novosti zei Wang dat “de banden tussen de beide landen bestand zijn tegen de veranderende internationale situatie”.

Kort nadat de Chinese topdiplomaat Wang Yi in het Kremlin president Vladimir Poetin had ontmoet, zei Maria Zakharova, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Wangs reis had aantoont dat Rusland en China het eens zijn over veel mondiale vraagstukken. “Wij zijn verheugd over de bereidheid van China om een positieve rol te spelen bij het oplossen van de Oekraïense crisis”, zei Zakharova tijdens een briefing.

LEES OOK. Poetin wakkert angst voor kernoorlog weer aan, expert: “De Amerikanen lopen achter op de Russen” (+)

Wang ontmoette eerder op de dag al de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij prees daarbij de samenwerking tussen beide landen. “Ondanks de onvoorspelbaarheid van de internationale situatie behouden China en Rusland te allen tijde hun strategische vastberadenheid”, klonk het. Wang hoopte op verdere uitwisselingen en “nieuwe akkoorden”. Lavrov verklaarde op zijn beurt dat de Russisch-Chinese betrekkingen zich “onverstoorbaar en dynamisch” ontwikkelen.

Komende maanden zou ook de Chinese president Xi Jingping een bezoek moeten brengen aan Moskou, wanneer dat precies zal zijn is nog niet duidelijk. Rusland gaf woensdag wel aan dat het “verheugd is dat China een actievere rol speelt in de inspanningen om het conflict in Oekraïne op te lossen.”