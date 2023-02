Woning verzekeren wordt duurder, auto verzekeren niet

De premies voor brandverzekeringen in België worden tussen 5 en 7 procent duurder dit jaar, terwijl die voor autoverzekeringen vrij stabiel blijven. Dat zegt verzekeraar Ageas, die met zijn merk AG Insurance marktleider is voor verzekeringen in België.

Voor de brandverzekering spelen twee zaken een rol, legt Ageas-CEO Hans De Cuyper uit. Ten eerste is de prijs om te bouwen toegenomen. Ten tweede neemt de kost van natuurrampen toe, wat voor een stuk in de eindpremie terechtkomt.

Natuurrampen zijn een aandachtspunt voor Ageas, zei De Cuyper tijdens de persconferentie over de jaarresultaten van de verzekeraar. “Het was het moeilijkste seizoen op vlak van herverzekeringen in mijn carrière”, merkte hij op.

Een verzekeraar dekt het risico dat hij zal moeten uitbetalen aan klanten met schade zelf in bij een herverzekeraar. En voor natuurramprisico’s loopt dat tegenwoordig dus moeilijker. “De voorbije tien jaar hebben we natuurrampen enorm zien toenemen zonder dat de herverzekeringskost enorm steeg”, legde De Cuyper uit. “Ik denk dat die periode voorbij is. De herverzekeraars zijn nu hogere tarieven aan het vragen.” Hoe sterk de prijsstijgingen zijn, wilde de CEO niet zeggen.

Hulp van de overheid

Natuurrampen komen op steeds meer plaatsen voor, waardoor het voor verzekeraars moeilijker wordt om zich in te dekken door wereldwijd te diversifiëren. De Cuyper rekent op de overheid om te helpen bij wat hij “systemische risico’s” noemt. “Ik denk dat we naar publiek-private samenwerkingen moeten. Op een gegeven moment zullen de sector en de overheid de handen in elkaar moeten slaan om de solvabiliteit van de verzekeraars niet in het gedrang te brengen.”

Dat de premies voor autoverzekeringen wel stabiel blijven, heeft te maken met de dalende schadefrequentie. Dat is al een tijdje een trend, en die zet zich volgens De Cuyper voort. De herstelkost neemt wel toe, waardoor de premies uiteindelijk vrij stabiel blijven.