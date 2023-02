Een enthousiaste Joe Biden vergat even dat hij Polen een paar jaar geleden nog bekritiseerde voor de “ontmanteling van de rechtsstaat”. — © rtr

De doortocht van Joe Biden in Warschau zet het militaire bondgenootschap tussen de VS en Polen in de verf. Polen wil een militaire grootmacht worden die weifelende West-Europese NAVO-lidstaten toont hoe het moet.