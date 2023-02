“Groenten waren nog nooit zo duur”: dreigt ook bij ons een tekort in de supermarkten, zoals in het VK?

Je hebt het wellicht ook al gemerkt in jouw winkelkarretje: paprika’s, ajuinen en komkommers zijn fors duurder geworden. Bij Delhaize vind je op dit moment zelfs geen rode paprika’s meer. Groenten zijn schaars omdat een koudegolf de teelt in de war stuurt in het zuiden van Europa, terwijl Belgische serres de voorbije maanden leeg bleven. Moeten we binnenkort groenten gaan rantsoeneren zoals in het Verenigd Koninkrijk?