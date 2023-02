Jan Vertonghen doorbreekt stilte in aanloop naar Conference League-duel met Anderlecht: “Bij de Duivels werden wel wat zaken verbloemd”

LEES OOK.De Anderlecht-speler van de toekomst: hoe Anders Dreyer na zes matchen één van de beste wintertransfers ooit is voor paars-wit

Jan Vertonghen is in vorm. Hij is de leider van de Anderlecht-defensie en de jongste weken is paars-wit een veel stabielere ploeg geworden. Oké, tegen Ludogorets moet een 1-0 achterstand worden weggewerkt, maar Vertonghen gelooft nog in de kwalificatie. “Het is goed dat het duidelijk is dat we deze Europese match moeten winnen”, zegt hij. “We zullen gecontroleerd aanvallen en de ambitie om Europees door te stoten is er zeker. Als ik dat niet meer zou voelen, dan kan ik beter stoppen.”

Aan dat laatste denkt Vertonghen nog niet hoewel hij al 35 jaar is. Het seizoen bij Anderlecht loopt allesbehalve van een leien dakje, maar de moeilijkste periode lijkt achter de rug. “Er is hier veel gebeurd voor het WK”, klinkt het. “Met een trainerswissel en chaos op en naast het veld. Maar goed, dat heb ik in het verleden ook weleens meegemaakt bij Ajax en Benfica. Bij Tottenham iets minder. Als wij als spelers op het terrein presteren, zorgt dat ook voor rust binnen de club. Sinds het WK heb ik het gevoel dat de prestaties in stijgende lijn zitten. Er is een trainer en een spelersgroep die graag voor Anderlecht werken en veel honger uitstralen. Het systeem met vier verdedigers achterin werkt ook.”

© BELGA

Vertonghen heeft niet het gevoel dat zijn keuze voor Anderlecht zijn kansen bij de Rode Duivels doet slinken. Na het WK in Qatar gaf de recordinternational alleszins aan dat hij nog wil doorgaan bij de nationale ploeg. Hij kan de Giorgio Chiellini van België worden. “Chiellini won op zijn 36ste nog een grote prijs (Europese titel, red). Dus ja, daar voel ik me klaar voor. Ik voel me hier bij Anderlecht nu wel in topvorm: zowel fysiek als mentaal. Voor het WK in Qatar werd weleens gezegd dat 35 jaar te oud was en dat zorgde misschien voor extra druk. Zelf heb ik geen grote bewijsdrang, maar toch ben ik blij dat de Belgische defensie en ikzelf het daar goed gedaan hebben. Het was ook fijn om recent een bericht te krijgen van de nieuwe bondscoach (Domenico Tedesco, red). Ik denk dat hij de hele spelersraad contacteerde en alles wat aan het aftasten is, maar we zullen zien. Het beste elftal zal sowieso spelen en het is niet omdat je in maart opgeroepen wordt voor de interlands tegen Zweden en Duitsland dat je dan later ook op het EK zal staan.”

© BELGA

Nieuwe prikkels

De recordinternational gaf wel aan dat de Duivels misschien nood hadden aan een nieuwe wind na het de uitschakeling in Qatar. “Ik heb de beelden van onze uitschakeling tegen Kroatië niet meer herbekeken”, besloot Vertonghen. “Ik herbekijk zelden wedstrijden en zeker deze niet. Het deed pijn natuurlijk, maar soms is het niet zo erg als er eens iets slechts gebeurt. Dat is goed om wat verandering te stimuleren. Bij de Rode Duivels werd er voorheen soms wel één en ander verbloemd door de goeie resultaten. Soms speelden we niet zo goed, maar won België wel. Er werd misschien te veel uitgegaan van de kwaliteit die er altijd was. Alleen veranderde dat op het WK. Er was dit keer geen langere voorbereiding en in de oefenmatch tegen Egypte (2-1 verlies, red) liep het al niet goed. In de eerste twee wk-matchen vonden we geen antwoord op die gang van zaken. We speelden niet goed en wonnen ook niet meer. Daardoor zijn er bij de nationale ploeg enkele zaken sneller aangekaart en enkele irritaties uitgepraat. Soms is het goed om nieuwe prikkels te krijgen.”