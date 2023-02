Waarom Real Madrid altijd net wat meer lijkt te kunnen in de Champions League

Meer dan 30 miljoen mensen bekeken de vraag al op online forum Quora: hoe komt het toch dat Real Madrid altijd zo goed is in de Champions League? Vorig seizoen troefde de Koninklijke tegen alle verwachtingen in nog de nouveaux riches van PSG en Manchester City af in de strijd om de Beker met de Grote Oren. En terwijl het nu in eigen land stevig moet achtervolgen op Barcelona, boog het bij Liverpool nog even een 2-0-achterstand om in een 2-5-zege. Op zoek naar het geheim achter de Champions League-magie van Real.