Intel snijdt in premies en dividenden

Het dividend wordt teruggebracht van 36,5 naar 12,5 dollarcent per aandeel, het laagste niveau in zestien jaar. “Het bedrijf verlaagt ook tijdelijk de compensatie- en bonusprogramma’s voor werknemers en directeurs, en het bestuur heeft besloten om zijn vergoeding tijdelijk te verlagen”, zegt Intel in een persbericht. Meer informatie staat er niet.

Intel kondigde in oktober al aan dat het dit jaar 3 miljard dollar kosten wil besparen. Tegen eind 2025 moeten er voor 8 à 10 miljard dollar kostenbesparingen per jaar zijn doorgevoerd. Onder meer het budget voor investeringen in nieuwe fabrieken wordt ook teruggeschroefd.

Het chipconcern heeft last van de grote terugval in de verkoop van computers, na een piek aan het begin van de coronacrisis. Het verliest ook marktaandeel aan concurrenten. In het laatste kwartaal (de laatste drie maanden van 2022) boekte Intel een omzet van 14 miljard dollar, een derde minder dan een jaar eerder. Voor het huidige kwartaal wordt een omzet van 10,5 tot 11,5 miljard dollar verwacht. Intel betaalde in 1992 voor het eerst een dividend en dat werd sindsdien alleen maar verhoogd.