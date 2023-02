Europees parket ontmantelt btw-carrousel actief in 8 EU-landen

Het Europees openbaar ministerie heeft aanwijzingen voor belastingfraude met meerdere miljoenen in acht EU-lidstaten. In Tsjechië, Hongarije, Italië, Luxemburg, Portugal, Polen, Slovakije en Spanje zijn woensdag zeventien mensen gearresteerd, maakte het EOM bekend.

Het zou gaan om een criminele organisatie met hoofdkwartier in Spanje, die voor in totaal 25 miljoen euro belastinggeld zou hebben verduisterd. De bende zou via schijnvenootschappen gsm-toestellen en tablets online hebben verkocht aan spotprijzen en met valse facturen, om de btw vervolgens terug te vorderen via de nationale belastingautoriteiten.

Eén van de zeventien verdachten is ook al de hoofdverdachte in een soortgelijk onderzoek in Italië, waar onlangs voor 40 miljoen euro aan goederen in beslag werd genomen. Grensoverschrijdende verkopen tussen EU-landen zijn doorgaans vrijgesteld van btw

Om handel tussen de verschillende EU-landen te bevorderen wordt er doorgaans geen btw geheven op transacties tussen bedrijven uit verschillende lidstaten. Fraudeurs maken daar misbruik van door goederen in een ander land zonder btw in te kopen en ze in eigen land met btw te verkopen. De koper vraagt de betaalde btw vervolgens terug bij de nationale belastingdiensten. De Europese schatkist loopt daardoor elk jaar tientallen miljarden mis.