Zorgsector telt hoogste aantal coronabesmettingen

Het rapport bespreekt de periode van 31 januari tot en met 13 februari. Aan de hand van de incidenties, het aantal besmettingen op twee weken tijd per 100.000 inwoners, worden de verschillende economische sectoren met elkaar vergeleken.

De gemiddelde incidentie in de werkende bevolking ligt op 76. Op twee weken tijd is dat cijfer met 124 procent toegenomen, maar in absolute cijfers blijft 76 wel laag. De incidentie onder de werkende populatie ligt ook 22 procent lager dan die in de algemene bevolking, die op 98 uitkomt.

De zorgsector telt, zoals gewoonlijk, het hoogste aantal besmettingen. In de algemene ziekenhuizen komt de incidentie uit op 165, woonzorgcentra registreren een incidentie van 157, en psychiatrische ziekenhuizen stranden op 127. Andere sectoren, zoals het onderwijs, volgen veelal de trend van de algemene bevolking.