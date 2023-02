Hoe Brits stadje door plan om verkeer te verminderen plots centraal kwam te staan in wereldwijde complottheorie

Duizenden actievoerders trokken in Oxford de straat op om te protesteren tegen een soort circulatieplan om de binnenstad autoluwer te maken, nadat wilde complottheorieën de ronde deden over een “surveillancesysteem” dat “Pyongyang jaloers zou maken”.

In een poging om Oxford te bevrijden van verkeersopstoppingen, werd in oktober vorig jaar een plan op tafel gelegd om de stad op te splitsen in zes districten. Bewoners mogen hun auto zo vaak gebruiken als ze willen in hun eigen stadsdeel, en kunnen overdag 100 dagen per jaar naar andere districten rijden. Huishoudens kunnen maximaal drie vergunningen aanvragen en bussen, taxi’s, bestelwagens, vrachtwagens, motoren, bromfietsen en fietsen krijgen een vrijstelling.

Al snel werd de maatregel in posts op Tiktok en Youtube gelinkt aan een aantal samenzweringstheorieën die al langer de ronde doen. Vision News, dat zichzelf omschrijft als een ‘onafhankelijke nieuwssite’, verklaarde ten onrechte dat “iedereen die zijn zone wil verlaten, toestemming van de gemeente nodig heeft”. De gemeente zou daarmee beslissen over “wie vrijheid verdient en wie niet”, aldus de website. Ook de Britse politicus Nigel Farage, de ex-partijleider van de UK Independence Party die voor de Brexit pleitte, uitte kritiek op de plannen van Oxford. Een presentator van de conservatieve nieuwszender GB News beschreef de maatregel als een “surveillancesysteem” dat de Noord-Koreaanse dictatuur in “Pyongyang jaloers zou maken”.

De complottheorieën, die ook op tal van obscure Amerikaanse, Canadese en Australische websites opdoken, werden stuk voor stuk weerlegd door factchecks. Toch trokken enkele duizenden manifestanten in Oxford de straat op om tegen de maatregel te protesteren. “Met deze zes zones wordt Oxford een open gevangenis”, verklaarde een actievoerder, gekleed in een zwart-witte gevangenisplunje.

“Ze willen je onder controle houden en de klimaatoplichterij promoten”, zei Piers Corbyn, de broer van voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn. “Er bestaat niet zoiets als een door de mens veroorzaakte klimaatverandering, dit wordt misbruikt als een excuus om allerlei tirannieke acties te rechtvaardigen”, aldus Corbyn.