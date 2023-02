Cercle Brugge-rechtsback Robbe Decostere start bedrijf voor online beleggingsadvies: “Ik wil mensen financiële educatie bijbrengen”

Robbe Decostere (24), de rechtsback van Cercle Brugge die afgelopen weekend nog inviel in de stadsderby tegen Club, heeft op zijn LinkedIn-pagina bekendgemaakt dat hij zijn eigen bedrijf gestart is. Hij heeft een website opgezet om mensen tegen betaling inzichten te bieden over beleggen: cashandcompound.be.

Decostere, die een masterdiploma in de handelswetenschappen heeft, legt op de website uit hoe hij altijd al gebeten geweest is door het ondernemerschap en gaandeweg geïnteresseerd raakte in beleggingen. Hij volgde onder meer een aandelenopleiding en kocht zelf al aandelen op de beurs. Decostere koopt vooral graag ‘kwaliteitsaandelen’ die hij voor langere tijd kan bijhouden om zo te profiteren van het effect van rente op rente.

“Vanuit mijn eigen visie ben ik overtuigd dat ik mensen kan helpen en inspireren”, zegt hij in een inleidend woordje op de website. “Daarom heb ik de stap gezet om Cash & Compound te starten en jullie te helpen en ondersteunen bij jullie beursavontuur. Mijn missie is om mensen financiële educatie bij te brengen om hun financiële toekomst in eigen handen te nemen.” Zijn website biedt op dit moment enkele gratis artikels en enkele diepgaande analyses die enkel voor betalende leden zijn. Die zullen aangevuld worden met webinars. Bedoeling is een community op te starten waarmee kennis ook uitgewisseld kan worden. Een lidmaatschap kost 399 euro per jaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met dit project is de Cercle Brugge-speler uiteraard een buitenbeentje in het voetbal. “In een kleedkamer gaat het toch vooral over voetbal, maar als er gasten mijn mening vragen over investeringen, dan geef ik die graag”, zei hij in het verleden tegen onze krant. “Maar veel heeft ook te maken met je opvoeding. Ik kom op televisie en heb een diploma, maar dat hoeft geen reden te zijn om mij anders te gedragen. Het geeft mij een goed gevoel dat ik een diploma achter de hand heb, want in het voetbal zijn er weinig zekerheden.”