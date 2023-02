Griepepidemie nog niet voorbij, aantal bevestigde gevallen neemt zelfs toe

De griepepidemie is nog niet voorbij. De incidentie van huisartsconsultaties voor bevestigde griep nam de voorbije week -van 13 tot 19 februari- zelfs weer wat toe. Dat blijkt uit het wekelijks grieprapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

De wekelijkse incidentie van huisartsconsulten wegens bevestigde griepinfectie steeg naar 155 raadplegingen per 100.000 inwoners. Dat is nog altijd meer dan de epidemische drempel van 52 raadplegingen per 100.000 inwoners, zegt Sciensano. Een week eerder lag de incidentie op 110/100.000.

De piek tijdens het huidige griepseizoen voor bevestigde griepinfecties dateert van eind vorig jaar, met 424 raadplegingen per 100.000 inwoners.

Ook het aantal mensen dat een huisarts raadpleegde voor griepachtige klachten, nam afgelopen week licht toe (465/100.000). Het aantal ziekenhuisopnames voor griep bleef afgelopen week dan weer stabiel (0,7 op 100.000).