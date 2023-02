Stop 1 van een héél lange koersvakantie: Peter en Yvonne staan al klaar voor Omloop het Nieuwsblad

Ze hebben intussen een paar mobilhomes versleten. Hun eerste kochten Nederlanders Peter en Yvonne Van Dongen in 2002. “Omdat de kinderen graag naar de koers gingen. Ze zijn intussen het huis uit, maar wij blijven het doen.” En dus stalden ze hun Hymer gisteren als eerste langs het parcours. Om zeker plaats te hebben. De boer waar ze mogen staan geven ze ‘een tientje’. “We gaan ze hier drie keer zien passeren. En de dames ook.” Al rijdt hun grote favoriet niet mee. “Wout! Hij is van jullie. Maar hij rijdt wel in een team van ons.”

Maar ze krijgen Van Aert nog vaak te zien dit voorjaar. Want Peter en Yvonne zijn écht zot van de koers. Waar het peloton passeert, staan zij langs de weg geparkeerd. Na de finish zaterdag rijden ze meteen door naar Kuurne, waar het zondag koers is. Hun plekje vlak bij de finish hebben ze al gereserveerd. Voor ze eind volgende week naar huis keren houden ze nog halt in Dour, waar ze woensdag naar Le Samyn gaan kijken.

100 dagen per jaar langs parcours

“Normaal blijven we ongeveer twee maanden in België. Nu moeten we even over huis voor een huwelijk.” Maar na een week staan ze hier terug. Eerst voor Nokere Koerse, en daarna elke koers tot Luik-Bastenaken-Luik op 23 april. Waarom? Daar hebben ze geen pasklaar antwoord voor. “We hebben toch niets anders te doen. We zouden natuurlijk elke keer naar huis kunnen, maar onze camper is ons leven. Je gaat ons niet geloven: maar we slapen hier beter dan in ons bed thuis. Hier vinden we rust, hier hebben we vakantie.”

Dit jaar worden ze oma en opa, dus skippen ze voor één keer de Ronde van Frankrijk. Althans: dat zegt Yvonne. Peter is er nog niet zo zeker van. “Als alles goed gaat met de baby gaan we misschien toch nog richting Tour. Yvonne doet alsof ze hem niet hoort. “Doen we die en het WK wel, dan slapen we makkelijk 100 dagen per jaar naast het parcours van een wielerwedstrijd. Twintig jaar aan een stuk. Tel zelf maar op!”

Vaak staan ze drie, vier dagen op een plek. Maar de koers zien ze maar een paar seconden. “Klopt. Al kiezen we vaak voor plaatsen waar we de renners meer dan één keer zien, zoals hier tijdens de Omloop het Nieuwsblad. En het gaat hem natuurlijk ook om de sfeer. De mensen die de koers volgen in mobilhomes, dat is een wereldje op zich. We kennen mekaar bijna allemaal.” En de rest van de tijd? “Dan doen we toch gewoon wat jij doet als je op vakantie bent? Beetje wandelen, beetje fietsen, iets bezoeken. En af en toe een restaurantje of een cafeetje binnen. En ’s avonds lekker tv kijken. En na het late nieuws naar bed.”