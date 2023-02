Bill Gates waagt zich nu ook op de biermarkt: miljardair koopt aandelen van Heineken

Microsoft-oprichter Bill Gates heeft voor het eerst een belang in Heineken Holding gemeld van maar liefst 3,76%. Heineken Holding is de houdstermaatschappij van Heineken, met een belang van iets meer dan de helft van de aandelen.

De holding is voor nagenoeg 53% in handen van investeringsmaatschappij L’Arche Green van de familie Heineken en heeft een aparte beursnotering op het Damrak. Aandeelhouders hebben dezelfde rechten op de winst en het dividend als het in de AEX opgenomen Heineken, maar de handel is een stuk kleiner. Mede hierdoor is er altijd sprake van een korting, momenteel van ongeveer 16%.

Gates kocht de aandelen vorige week waarschijnlijk van het Mexicaanse drankenconcern Femsa, dat voor in totaal €1,3 miljard aan aandelen in de holding verkocht. Het belang van Gates is een kleine €0,9 miljard waard. Een schijntje voor de Amerikaan, die volgens de laatste meting bij Bloomberg goed is voor $116 miljard. Ter vergelijking: Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho is goed voor $15,2 miljard.Met de aankoop wordt Gates wel meteen de vierde aandeelhouder van Heineken Holding, na L’Arche Greene, Femsa - dat zijn aandelen dus verkoopt - en Lindsell Train Ltd. Als Femsa straks helemaal is uitgestapt, zal Gates naar verwachting de derde aandeelhouder van het bedrijf zijn.

Gates belegde al eerder in bedrijven die op het Damrak genoteerd staan. Zo kocht hij in 2013 samen met zijn toenmalige vrouw Melinda een belang van 6,3% in kunstmestproducent OCI, dat inmiddels grotendeels is afgebouwd.