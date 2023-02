Met deze aanpassingen willen experts aantal verkeersdoden op nul krijgen: “Dit voorstel heeft onmiddellijk effect”

Het lukt maar niet om het aantal verkeersdoden te doen dalen. In 2022 stierven 521 mensen op de weg. dat waren er 37 meer dan in 2021. Onrustbarend is dat ongeveer een op de drie slachtoffers een zwakke weggebruiker was. Nog nooit verongelukten zo veel fietsers, voetgangers en steppers. Maar hoe komt dat? En vooral, hoe kunnen we dat moordende verkeer stoppen?

Al jaren zeggen politici dat het aantal verkeersdoden drastisch naar beneden moet. Nul doden is het uiteindelijke streefdoel. Maar intussen sterven net almaar meer mensen op de weg en zijn zwakke weggebruikers duidelijk nog kwetsbaarder geworden. Vorig jaar stierven 95 fietsers (tegenover 71 in 2021) en 80 voetgangers (69 in 2021), een triest record was dat.

“Deze cijfers tonen eens te meer aan dat de verkeersveiligheid in België beter moet”, zo reageert Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit. “Ik hoop dat de politieke moed er de komende maanden zal zijn om de concrete maatregelen die op tafel liggen aan te nemen, zoals een snellere intrekking van het rijbewijs in geval van drugs- of alcoholgebruik, zwaardere straffen in geval van bijzonder hoge snelheid, de invoering van een opleiding voor automobilisten met gevaarlijk rijgedrag of een doeltreffende strijd tegen recidive.”

Infrastructuur aanpakken

Aan Vlaamse kant zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters dat er blijvend en veel meer dan vroeger geïnvesteerd wordt in veilige infrastructuur. Deze nieuwe cijfers ontgoochelen haar dan ook.

Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters wil gevaarlijke punten sneller aanpakken. — © Tom Cornille

Door de pv’s van ongevallen meteen op te vragen bij de politie en verkeersexperts naar de plaats van het ongeval te sturen, wil ze voortaan ook sneller aanpassingen laten doen aan de verkeersinfrastructuur als die mee de oorzaak was van een zwaar ongeval. Zo werd er op en vlak bij de Antwerpsesteenweg in Gent, waar twee zware ongevallen gebeurden, een snelheidsverlaging doorgevoerd en worden nog andere aanpassingen onderzocht. Verkeersexpert Johan De Mol (UGent) noemt het een belangrijk initiatief.

Verder wijst ze er onder meer op dat er cursussen worden georganiseerd voor elektrisch fietsen. Want, zo blijkt, ongeveer de helft van alle fietsdoden zijn 65-plussers die meestal elektrisch rijden.

Geen pestmaatregel

Toch vindt mobiliteitsexpert Kris Peeters dat de schuld nog te vaak bij de zwakke weggebruiker zelf wordt gelegd.

Mobiliteitsorganisaties zien om te beginnen een zorgwekkende trend op de weg: gemotoriseerd vervoer wordt steeds zwaarder, sneller en groter, met meer beveiliging voor de inzittenden, maar met meer schade en zwaardere gevolgen voor de actieve weggebruiker. Dat zal zeker een rol spelen in de slechte cijfers.

Mensen moeten volgens Wies Callens van de Fietsersbond leren inzien dat een zone 30 geen pestmaatregel is, maar nodig is voor meer verkeersveiligheid voor iedereen. Want snelheid blijft een belangrijke factor in dit verhaal.

Wies Callens van de Fietsersbond vraagt bestuurders om de zone 30 te respecteren. — © ivan elegeert

Pas dus overal de snelheidslimiet aan in functie van de fietsvoorzieningen en oversteekmogelijkheden, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters.

Rijbewijs met punten

De Fietsersbond en Stef Willems van Vias pleiten ook voor obstakelvrije wandel- en fietsinfrastructuur die gescheiden is van het gemotoriseerd verkeer.

“Waar dat niet mogelijk is, raden wij fietsers aan om een veilige afstand te bewaren van geparkeerde wagens bijvoorbeeld. Deze week nog werd een fietsers zwaargewond toen ze tegen een portier reed dat plots werd opengezwaaid”, zegt Stef Willems van Vias.

Verder zijn experts voor de invoering van het rijbewijs met punten. “Dat heeft een onmiddellijk effect. Met zo’n rijbewijs haal je de rotte appels uit het verkeer.”

Maar ook de (deel)steps en speedpedelecs moeten eens bekeken worden. Ze zijn vaak onveilig en rijden vooral veel te snel. Een zone 30, geldt ook voor fietsers.

