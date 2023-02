Jonge vrouw die tegen autoportier reed en werd overreden, opnieuw opgenomen in ziekenhuis: “We waren al verbaasd dat Carla zo snel naar huis mocht”

De klap was enorm. Carla Michiels fietste op de Diestsesteenweg in Leuven rond half zeven zondagavond naar haar werk toen ze in met haar fiets in een openzwaaiend autoportier reed. Een achterliggende wagen kon haar niet meer ontwijken en reed over haar benen. Als bij wonder werden geen breuken vastgesteld. Beide betrokken automobilisten testten negatief op alcohol en drugs.

“We waren verbaasd dat Carla al na 24 uur het ziekenhuis mocht verlaten”, zegt pluspapa Geert Vermeir. “Vandaag (woensdag, red.) kreeg Carla echter hevige hoofdpijn. Daarom is mijn vrouw Monique met haar preventief opnieuw naar het ziekenhuis gereden”, klinkt het.

Hersenschudding

Carla kan zich van de impact van het ongeval nauwelijks iets herinneren: “Ze heeft op spoed verschillende testen ondergaan en de dokters stelden een hersenschudding, een hersenbloeding en verschillende gebroken botjes vast, zowel achter het oor als in de rug. Ze heeft ook verschillende bloeduitstortingen”, zegt Geert. “Sinds maandag verbleef ze bij ons thuis in Leuven.” Geert vermoedt dat Carla nog minstens één nacht in het ziekenhuis zal moeten verblijven: “Gezien de pijnmedicatie die ze neemt, lijkt ons dat logisch.”

Carla, die mama van twee is, herinnert zich nauwelijks nog iets van het ongeval: “Zondag is bij ons thuis familiedag. Carla vertrok met de fiets, later hebben we via haar man Bart vernomen wat er aan de hand was. Het was meer dan schrikken. We hopen, en denken, dat alles met haar goed komt”, zegt een opgeluchte Geert. Hij beseft dat het ongeval dramatischer had kunnen aflopen: “We weten niet hoe het mogelijk is, maar Carla’s benen vertonen geen breuken. Misschien bood de fiets bescherming?”

Hij zegt nog niemand iets te verwijten: “Voorzichtigheid in het verkeer is natuurlijk cruciaal, en de man die het autoportier openzwaaide was onvoorzichtig. Maar al bij al zijn we gelukkig dat het slechts daarbij bleef. Het had veel erger kunnen aflopen. Alles lijkt goed te komen, of daar gaan we toch van uit.”

