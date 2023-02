Azerbeidzjan moet einde maken aan blokkade van bergpas naar Nagorno-Karabach

Azerbeidzjan moet dringend een einde maken aan de blokkade van een weg die van levensbelang is voor de bevolking in de enclave Nagorno-Karabach. Dat heeft het Internationaal Strafhof woensdag geoordeeld in een zaak die de regering in Armenië aanhangig had gemaakt. Ook Bakoe was naar het Strafhof gestapt, maar op de vraag om landmijnen in de betwiste enclave weg te halen gaat de rechtbank niet in.

De Laçın-corridor vormt de verbinding tussen Armenië en Nagorno-Karabach, maar staat sinds vorige zomer volledig onder controle van aartsvijand Azerbeidzjan. Het Strafhof oordeelt nu dat Bakoe “alle beschikbare maatregelen moet nemen om het onbelemmerde verkeer van personen, voertuigen en goederen in beide richtingen te garanderen”, aldus rechter Joan Donoghue. Volgens de rechter is er een “dringende noodzaak” om de blokkade, die “onherstelbare schade” zou kunnen aanrichten, op te heffen.

Yerevan beschuldigt Bakoe van een “etnische zuivering”, door de corridor te blokkeren. In Bakoe is te horen dat het gaat om milieu-activisten die met de blokkade protesteren tegen illegale mijnbouw in de regio.

LEES OOK. EU-lidstaten zijn het eens over nieuwe waarnemingsmissie in Armenië

Risico op nieuwe escalatie

Daarnaast was Azerbeidzjan ook naar het ICC gestapt, om voorlopige maatregelen te verkrijgen die Armenië moesten verplichten om te helpen bij het verwijderen van landmijnen uit de regio’s die het vroeger controleerde. Daarnaast wilde Bakoe ook verkrijgen dat Yerevan zou stoppen met het plaatsen van explosieven die de terugkeer van Azerbeidzjanen moeten verhinderen.

Daar ging de rechtbank niet in. In plaats daarvan verwees het naar de noodmaatregelen die het al uitvaardigde in de zaken die de twee buren in 2021 hadden aangespannen. Daar had het hof geoordeeld dat beide landen niets mogen doen dat het conflict kan verergeren.

De uitspraken van het Strafhof zijn dan wel bindend, maar het kan die uitspraken niet afdwingen.

De betwiste enclave wordt volledig omringd door Azerbeidzjan, maar een meerderheid van de 120.000 inwoners is Armeens. De twee voerden in 2020 nog een korte oorlog om het gebied. De Europese Unie ontplooit sinds maandag een waarnemersmissie op de Armeens-Azerbeidzjaanse grens. Het risico op een nieuwe escalatie blijft immers groot, ondanks de recente vooruitgang in de vredesgesprekken.