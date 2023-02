Wielericoon krijgt van echtgenote wel heel speciaal huwelijkscadeau... op zijn favoriete Vlaamse helling

In Maarkedal is een bankje onthuld voor ex-wielrenner en oud-ploegleider Allan Peiper. Het is een trouwcadeau van zijn vrouw Katrien en staat op Berg ten Houte, de favoriete helling van Peiper.

Op Berg ten Houte staat sinds woensdag een nieuwe zitbank: een geschenk van Katrien Van Engeland voor haar man Allan Peiper. Het werd ingehuldigd in het bijzijn van enkele andere wielericonen: José De Cauwer, Peter Van Petegem, Ferdi Van Den Haute, Karl Vannieuwkerke en Johan Museeuw.

Het bankje staat aan de voet van Berg ten Houte, de favoriete beklimming van Peiper. “Dit is een speciale plaats voor mij”, zegt Peiper. “Ik heb er zelf vaak over gekoerst en ik vond het altijd een lastige beklimming. Zeker omdat ze volgt op de Taaienberg. Het is een harde berg, zeker als je bovenkomt, want nadien is er geen afdaling. Je moet naar het buitenblad schakelen en verder gaan. Rusten kan niet.” Op het bankje staat de spreuk Sit and take a rest on my favourite climb.

Om Tadej Pogacar aan een derde Tourzege te helpen is Allan Peiper weer aan boord gehaald bij UAE Team Emirates. “Ik ben géén ploegleider, maar word de man met een helikopterview op de ploeg”, zei hij eerder aan het Nieuwsblad.