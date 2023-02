Sextortion scam-oplichters zijn weer bijzonder actief: “Betaal 1.300 euro of je pikante foto’s worden naar al je contacten gestuurd”

“Of je betaalt 1.300 euro, of al je contacten krijgen straks compromitterende en pornografische beelden van je te zien.” Zo worden heel wat mensen bedreigd. Er is duidelijk weer een golf van sextortion scam aan de gang, merken ze bij Safeonweb. Maandag kregen ze in een uur tijd zelfs een record van 300 meldingen.

Bij een sextortion scam ontvang je een bericht waarin afpersers beweren dat ze je computer hebben gehackt en intieme beelden van je hebben gemaakt terwijl je naar porno keek. De afpersers dreigen ermee om de beelden te verspreiden op het internet tenzij je betaalt, meestal in bitcoins.

Ze proberen druk uit te oefenen door te vragen om dit snel te doen, zegt Katrien Eggers van Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid. “Deze week kregen we al 4.000 meldingen. Maandagochtend waren het er in een uur tijd zelfs 300. We weten ook niet van waar die plotse piek komt.”

1.300 euro

In meer dan 2.600 gevallen ging het om een mail waarin een onbekende beweerde over beelden te beschikken waarin het slachtoffers zogezegd porno keek en masturbeerde. Die beelden zou de oplichter verspreiden als er geen 1.300 euro werd betaald.

In 1.371 gevallen ging het om een mail met de hoofding van de FOD Justitie en de federale politie. De mail werd ondertekend door de commissaris-generaal van de federale politie. De ontvanger wordt onder meer beschuldigd van het kijken naar kinderporno.

“Door de identiteit van politiemensen en magistraten te misbruiken, willen ze gewoon geld van mensen ontfutselen”, zo waarschuwt de federale politie in een persbericht. “Bij de sextortion scam gaat het om bluf: de afpersers hebben helemaal geen beelden van jou”, klinkt het bij de federale politie.

Wie zo’n mail ontvangt, krijgt vooral de raad om niet te betalen en er melding van te maken via verdacht@safeonweb.be.

Sexting

Bij sexting, een andere vorm van oplichting, beschikt de dader wel over naaktbeelden die je mogelijk ooit zelf hebt gestuurd maar waar hij nu misbruik van maakt. Ofwel eist hij nieuwe, meer expliciete beelden, ofwel eist hij geld. Ga je er niet op in, dreigt hij er mee de beelden openbaar te maken. Ook dat kan je best melden bij safeonweb, maar in dat geval dien je ook best een klacht in bij de politie.