Is Dries Van Langenhove een negationist? Gents gerecht buigt zich over kwalijke uitspraken op het communicatiekanaal van Schild & Vrienden

Van Langenhove, de oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden, moet zich hoe dan ook voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld. De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) oordeelt vandaag of daar ook negationisme bij komt.

De negationismewetgeving pakt het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de Holocaust aan. Op het interne Discord-communicatiekanaal van Schild & Vrienden vond het gerecht teksten en spotprenten die onder deze kwalificatie zouden kunnen vallen. Het gaat bijvoorbeeld om een foto van een lijk dat in een verbrandingsoven gestoken wordt met als begeleidend commentaar ‘burning things that don’t mean anything to you’, een schep met as en daarbij geschreven ‘how to pick up Jewish chicks’ of een afbeelding van een ‘joodse Rolex’ waarbij de wijzerplaat is vervangen door een gasmeterteller.

Een deel van deze uitspraken zijn aan het licht gekomen tijdens een reportage van het VRT-magazine Pano in 2018. Uit het gerechtelijke onderzoek blijkt dat geen van de mogelijk negationistische boodschappen afkomstig zijn van Van Langenhove zelf. Volgens de raadkamer is de aansprakelijkheid hiervoor individueel en niet collectief ten laste van de leider van de groep, en gaat hij dus vrijuit. Maar daar gaan twee burgerlijke partijen, oud-magistraat Henri Heimans en de Liga voor Mensenrechten, niet mee akkoord. Van Langenhove vindt dat de aantijgingen op niets gebaseerd zijn.

LEES OOK. Na exit Dries Van Langenhove: dit is de impact op hemzelf, Vlaams Belang en de mogelijke regeringsdeelname van de partij

(san/sco/phu/osw)