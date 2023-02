Anderlecht sleept Humo-journalist voor de rechtbank na ophefmakend artikel over interne keuken

“Royal Sporting Club Anderlecht onderneemt juridische stappen naar aanleiding van het artikel in het weekblad HUMO verschenen op 7 februari 2023, getiteld ‘Mauve Malaise: de diepe crisis bij RSC Anderlecht’, en de bijdrage op HUMO.be van 15 februari 2023 getiteld “Mauve Malaise. Onze journalist blikt terug op het ophefmakende artikel over Anderlecht”.”, klinkt het in een persbericht op de clubwebsite.

“In de artikels wordt aan de hand van anonieme getuigenissen een negatief, eenzijdig en foutief beeld geschetst van de clubleiding en de dagelijkse operationele werking van RSC Anderlecht”, gaat het verder. “De club is van mening dat de journalist de wettelijke zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden en fouten heeft gemaakt bij het schrijven van de artikels. Het is ook niet de eerste keer dat de journalist in kwestie op deze manier over de club bericht.”

“De publicatie van deze artikels berokkent ondubbelzinnige schade aan RSC Anderlecht. Door een foutief beeld te schetsen van de dagelijkse werking binnen de club ontstaat immers onrust bij supporters, klanten, partners, medewerkers, (potentiële) spelers en het grote publiek. Op basis van bovenstaande elementen heeft RSC Anderlecht beslist de auteur van de artikelen te dagvaarden.”

Vandenhaute en Verbeke aangepakt

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en voormalig CEO Peter Verbeke werden in de artikels in Humo flink aangepakt. Het weekblad sprak onder meer over hun verloning, hun manier van werken en het grote personeelsverloop van de voorbije jaren bij de club.

Zo zou Wouter Vandenhaute jaarlijks 500.000 euro factureren aan de club met zijn vennotschap Huppeldepup NV. Vandenhaute en Verbeke, die jaarlijks 550.000 euro verdiende en door ex-medewerkers “le petit nazi” zou worden genoemd, zouden bij restaurantbezoeken bedragen tot 2.000 euro uitgeven, op kosten van de club. Een voormalige medewerker noemde het duo “twee psychopaten”.

© BELGA

De prestigieuze transfer van Rode Duivel Jan Vertonghen kwam ook aan bod. Medewerkers zouden voorzitter Vandenhaute gewaarschuwd hebben de grootverdiener niet aan te trekken, maar die legde het advies naast zich neer. Opleidingshoofd Jean Kindermans zou zijn C4 gekregen hebben omdat hij weigerde samen te werken met Verbeke.