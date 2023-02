Hier gaat uw geld naartoe: voor het eerst weten we hoeveel subsidies Vlaanderen uitdeelt

17,8 miljard euro spendeert de Vlaamse overheid jaarlijks aan subsidies. Dat blijkt uit de finale versie van het subsidieregister van minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) in kaart. Dat is nog eens 3 miljard meer dan oorspronkelijk geraamd. De minister wil nu dat zijn collega’s zijn instrument in de hand nemen voor hun verdere beleid. “Het is niet de bedoeling als Romeinse keizer de duim omhoog of duim omlaag te steken.”

Het is de allereerste keer ooit dat de Vlaamse overheid een volledig beeld heeft van de subsidies die ze uitdeelt. Dat op zich is al opmerkelijk te noemen. Al helemaal omdat het om een ongelooflijk bedrag gaat. 17,8 miljard euro in totaal stroomt door naar 29.052 organisaties en instanties. Ongeveer een derde van een Vlaamse begroting die 54 miljard euro bedraagt.

Het is belangrijk dat die cijfers nu eindelijk klaar en duidelijk beschikbaar zijn, zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). De subsidiestromen waren een kluwen geworden, waar niemand nog goed zijn weg in vond. Zelfs de Vlaamse regering niet. Geschat werd dat de subsidiestromen goed waren voor dik 13 miljard euro. Het blijkt dus nog een pak meer te zijn.

“In de eerste plaats kunnen we nu aan de Vlamingen tonen waar hun geld naartoe gaat”, zegt Diependaele. “Maar de grote meerwaarde van het register is dat we het kunnen koppelen aan onze verstrengde controle op subsidies en eventuele malversaties kunnne vermijden.”

Romeinse keizer

De oefening mag in eerste instantie geen platte besparingsoperatie worden. “Het is niet de bedoeling als een Romeinse keizer de duim omhoog of omlaag te steken”, zegt Diependaele. “Het is wel een goede stap om de vakministers aan te moedigen weloverwogen keuzes te maken.”

Daarvoor is de druk gevoelig opgevoerd. Diependaele voerde al een strengere controle in op subsidies. Die Vlaamse steun komt nu bovendien altijd met een einddatum. Na vijf jaar lopen ze af en moet de overheid opnieuw bekijken of het nog een goed idee is om die te verlengen.

Maar waar gaat dat geld nu allemaal heen? Het bevoegdheidsdomein Welzijn is veruit de grootste slokop. 41 procent van al het subsidiegeld stroomt daarheen. Voor de uitbating van woonzorgcentra, andere zorginstellingen en crèches bijvoorbeeld. Persoonsgebonden subsidies – zoals renovatiepremies – zitten dan nog niet eens in de groep.

Cultuur: 0,06 procent

Als je kijkt naar de grootste “subsidietrekkers” zelf, dan kom je bij Vlaamse poot van de ziekenfondsen en de centrumsteden uit. De zorgkas van CM spant de kroon met net geen miljard euro voor de uitbating van haar woonzorgcentra, de socialistische collega’s van Solidaris krijgen 311 miljoen euro. Antwerpen krijgt als grootste Vlaamse stad 872 miljoen euro uit de pot, Gent net iets meer dan 400 miljoen euro.

De meer gecontesteerde subsidies vallen al bij al redelijk licht uit. De subsidies voor alle kunstenorganisaties bijvoorbeeld beslaan 111 miljoen euro. Ofte 0,06 procent van de totale subsidiestromen.