Vakbonden Aviapartner blijven praten en plannen voorlopig geen acties

De vakbonden bij Aviapartner blijven “on speaking terms” met de directie, klinkt het woensdag na afloop van een ontmoeting met de directie. Er wordt voort onderhandeld, voorlopig komen er geen nieuwe acties of een stakingsaanzegging, bevestigen verschillende vakbondsbronnen.

Afgelopen zaterdag bij de start van de krokusvakantie brak een spontane staking uit bij de afhandelaar op Brussels Airport. Aviapartner behandelt naar schatting 40 procent van alle vluchten in Zaventem en dus waren de gevolgen groot. Verschillende vluchten vertrokken met vertraging, andere zonder bagage. Alles samen bleven zo’n 5.000 stuks bagage achter in Brussel.

Aanleiding tot de actie was enerzijds de werkdruk. Het personeel vreest voor dezelfde chaos als afgelopen zomer, zei vakbondsman Björn Vanden Eynde (ACV Transcom). Daarnaast klaagt hij ook over het rijbewijs dat nodig is op het tarmac, maar waarvoor “te pas en te onpas punten worden afgetrokken, zonder dat de collega’s op de hoogte worden gebracht”.

LEES OOK. Nog 1.300 stuks achtergebleven bagage wachten op eigenaar in Brussels Airport na staking van Aviapartner