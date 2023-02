Geen Romelu Lukaku in de basis: Inter-coach Simone Inzaghi verkiest Edin Dzeko voor Champions League-duel tegen Porto

Inter-coach Simone Inzaghi verkiest Edin Dzeko boven Romelu Lukaku als spitsbroeder van Lautaro Martinez in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, woensdagavond in eigen huis tegen FC Porto.

LIVE. Volg de 1/8ste finale tussen Inter en Porto hier!

Lukaku kreeg dit seizoen reeds af te rekenen met behoorlijk wat blessureleed, waardoor hij nog steeds op zoek is naar zijn beste vorm. Afgelopen weekend luisterde hij zijn tweede opeenvolgende basisplaats in competitieverband op met zijn eerste treffer in de Serie A sinds de openingsspeeldag tegen Lecce (1-2 zege). In de 3-1 overwinning tegen Udinese brak hij de ban van op de penaltystip.

Toch opteert Inzaghi voor Dzeko in de frontlinie. De 36-jarige Bosnische aanvaller was dit seizoen al goed voor zeven goals en vier assists in de Italiaanse hoogste voetbalafdeling.

In het andere duel van vanavond neemt RB Leipzig het op tegen Manchester City. Gisteren/woensdag lekte al uit dat de Citizens het moeten rooien zonder Kevin De Bruyne in de heenmatch op Duitse bodem. De draaischijf ontbreekt wegens ziekte.

De opstellingen:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen