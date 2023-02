Regering gaat woonsituatie van zesduizend Vlamingen bestuderen: “Om beleid beter af te stemmen op realiteit”

Vlaanderen organiseerde wel eens eerder een woonsurvey. De laatste was in 2018. Half februari vertrokken de eerste brieven voor het nieuwste onderzoek. Willekeurig gekozen Vlamingen kregen een uitnodiging om deel te nemen. Om een representatief resultaat te krijgen, moeten minstens zesduizend gezinnen deelnemen.

Zij krijgen eerst een vragenlijst en vervolgens een technische screening van de woning. De informatie wordt anoniem verwerkt. Bij de laatste survey, in 2018, werd die technische screening niet uitgevoerd. Dat is geleden van 2013.

In de enquête zitten vragen die gaan over de woning, de betaalbaarheid, de buurt, woonwensen, renovaties en eventuele verhuisredenen. “Maar niet alleen dat, we willen ook zelf kijken hoe ze wonen en de kwaliteit ervan analyseren”, zegt Diependaele. “De resultaten bezorgen ons een schat aan informatie over de woonsituatie in Vlaanderen waar wij als beleidsmakers mee aan de slag kunnen gaan.” De resultaten worden verwacht in de lente van 2024.