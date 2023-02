“Vergis je niet, dit is niet opgelost op een paar weken tijd”: spoedarts die naar Turkije ging legt uit waarom elke cent belangrijk is voor slachtoffers aardbeving

De eerste ergste wonden, die zijn stilaan verzorgd in Turkije. Nu krijgt het veldhospitaal van B-Fast de tweede groep slachtoffers over de vloer: die met talloze infecties, als gevolg van een ineengestorte hygiëne, watervoorziening en immuniteit. “Mensen mogen zich niet vergissen. Dit is niet opgelost op een paar weken tijd.”

“Het grootste aantal levens dat gered wordt, is veel minder heroïsch dan die eerste beelden van de flashy teams met fluo pakken. Neen, de levens die je ondersteunt en gezond houdt op lange termijn: dat zijn er veel meer.”

Vlaams spoedarts Gerlant van Berlaer (UZ Brussel) - tot vorige week in Turkije om in naam van B-Fast vast te leggen waar ons land een veldhospitaal kon opzetten - heeft met eigen ogen gezien waarom solidariteitsacties nog steeds broodnodig zijn. En dat waarschijnlijk nog een hele tijd zullen blijven.

Antibiotica en oogzalf

“Mensen mogen zich niet vergissen. Dit is niet opgelost op een paar weken tijd.” Op dit moment worden er nog altijd breuken van de eerste beving verzorgd in het veldhospitaal. Maar stilaan heeft minstens de helft van hun patiënten vooral nood aan antibiotica, oogzalf, of gynaecologische producten. “We zijn nu drie weken verder. Vanaf week twee al zagen we infecties van luchtwegen, maag en darmen, ogen, huid, genitaliën, of gynaecologische problemen fors de kop opsteken. Mensen kunnen niet meer in hun huis wonen, hebben geen hygiënisch sanitair meer, liggen met velen in kleine tentjes in mekaars gezicht te ademen, kunnen niet aan drinkbaar water, hebben een verminderde immuniteit: ook zij zijn slachtoffers, indirect. Wij zijn als rampenteam niet alleen daar om evidente slachtoffers, direct te wijten aan de aardbeving, te verzorgen. Er zijn ook alle mensen die medische problemen krijgen door de ernstig verslechterde omstandigheden nà de ramp.”

Problemen die doorgaan zolang de mensen ontheemd en dakloos zijn. “Morgen niet opgelost, dus.” Bovendien is er nog een derde groep slachtoffers: zij met chronische aandoeningen, die geen routinehulp meer vinden. “Als team hebben we insuline bij voor diabetespatiënten, puffers voor astmapatiënten, brillen, enzovoort.”

Twee tot vier maand wachten op ingenieurs

Maar er zijn ook tenten nodig, nog maanden lang. Slaapzakken, warme dekens, een constante aanvoer van veilig voedsel en veilig drinkwater - al niet betrouwbaar voor de ramp, nu helemaal een risico. “Dat is wat ze noemen humanitaire hulp. Die basisbehoeften zijn voornamelijk zaken die via 1212 ondersteund zullen worden. Door internationale solidariteit met de getroffen bevolking.”

Ofwel: elke cent zal helpen om te overleven. “Om een idee te geven: de hoofdtechnicus van het ziekenhuis in Kırıkhan, waar B-Fast in het veld ernaast actief is, die schat dat het minstens twee tot vier maand zal duren voor de regering tijd heeft om ingenieurs te sturen, die de stabiliteit van het gebouw kunnen checken. Zolang kunnen ze het ziekenhuis dus al niet gebruiken. Dan hangt alles er nog vanaf of het moet afgebroken en heropgebouwd worden, of hersteld worden. Dus ja, financiële hulp is absoluut heel nodig.”

Eerste gedetailleerde analyse

“En ik denk dat het heel gezond is om sceptisch te zijn en kritisch te kijken: is wat wij doen echt wel in het voordeel van de getroffen bevolking?”, zegt van Berlaer. “We beseffen dat we met belastinggeld aan het werken zijn, en feedback moeten kunnen geven aan de Belgische bevolking. Maar we besteden het geld echt op de best mogelijke manier.” Zorgvuldiger dan ooit, zelfs: in hun vrije tijd analyseert het team wat precies wordt uitgedeeld en gebruikt.

“Voorlopig weet niemand ter wereld wat voor materiaal en medicatie we precies moeten meenemen naar zo’n rampenmissie. De Wereldgezondheidsorganisatie is al meer dan twintig jaar vragende partij voor meer gedetailleerde gegevens. Wij documenteren tijdens deze missie voor het eerst exact in detail wie welke medicatie meekrijgt, als eerste team wereldwijd.”

Elke gift, actie of hulp is een lichtpuntje voor de bevolking, zegt van Berlaer. “De dankbaarheid van de Turken als ze de Belgische vlag zien, ook op onze rug: die is enorm. Zowel van de hulpverleners ter plaatse als van de bevolking. Dus het is ongetwijfeld belangrijk dat we dat soort van solidariteit tonen internationaal. Niet alleen materieel, ook heel erg mentaal. Mensen slapen van de ene op de andere dag in een tent buiten, zijn een hoop familieleden kwijt, maar de wereld doet wat ze kan en leeft met hun mee: dat is erg belangrijk om het licht aan het einde van de tunnel te blijven zien.”

