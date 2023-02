Twee Iraniërs moeten in gesloten centrum in Steenokkerzeel blijven

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft woensdag de vrijlating van de twee Iraanse asielzoekers in het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel afgewezen. Dat is meegedeeld door hun advocaat Guillaume Lys.

De Dienst Vreemdelingenzaken had in januari verschillende pogingen ondernomen om de twee Iraniërs, samen met een nog een andere landgenoot van hen, het land uit te zetten. Hun advocaten waren er telkens in geslaagd de uitzetting in extremis op te schorten.

De raadkamer had begin februari de onmiddellijke vrijlating van de twee Iraniërs bevolen, maar de Dienst Vreemdelingenzaken was in beroep gegaan tegen die beslissing. Door de uitspraak van woensdag moeten de twee asielzoekers dus in het gesloten centrum blijven.