Limburgse Solithor werkt met Sonaca aan batterijen voor elektrische vliegtuigen

Solithor is een spin-off van het Leuvense onderzoekscentrum Imec. De in Genk gevestigde start-up zal verantwoordelijk zijn voor “celonderzoek, ontwikkeling, testkarakterisering, formaatontwerp en productie van 10Ah-40Ah-cellen”, luidt het in een persbericht. Ah staat voor ampère-uur. Sonaca zal van zijn kant “de batterijverpakking ontwikkelen, met inbegrip van alle bijbehorende beheerssystemen”, en zal het batterijsysteem certificeren.

De batterijcellen zullen worden geproduceerd door Solithor in Sint-Truiden, terwijl de integratie van de vliegtuigbatterijsystemen zal plaatsvinden in de fabriek van Sonaca in Gosselies (Charleroi).

© Solithor.

“Met deze alliantie verdelen de twee Belgische spelers de belangrijkste activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, productie en integratie van cellen en batterijsystemen voor de aandrijving van vliegtuigen”, klinkt het. Het partnerschap zal ook worden uitgebreid naar satelliet- en defensiesystemen.

Reistijd tot vijf uur

Op zijn website zegt Solithor in algemene termen dat het met zijn lithium-vastestofbatterijen (anders dan de huidige batterijen in elektrische voertuigen die werken op basis van een vloeibaar elektrolyt) mikt op regionale vliegtuigen met een reistijd tot vijf uur. “Het is zeer waarschijnlijk dat onze cellen in regionale vliegtuigen zullen zitten binnen drie tot vijf jaar”, klinkt het nog.

Sonaca heeft zich als doel gesteld om bij te dragen aan de ontwikkeling van een koolstofarm vliegtuig tegen 2035 en koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050.